لاوتارو يتخطى مارادونا ويقترب من تحطيم رقم قياسي تاريخي

سجل أليكسيس ماك أليستر نجم وسط والمنتخب هدفين (15 و36)، وجونزالو مونتيل (23) وستيفن بالخطأ في مرماه (65)، فيما أحرز لاوتارو هدفين (79 و84).بهذه الثنائية، أحرز لاوتارو الآن 35 هدفًا دوليًا من 74 مباراة دولية، ليحتل المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الأرجنتين عبر التاريخ، متجاوزا أسطورة البلاد الراحل دييجو ، الذي يمتلك في جعبته 34 هدفا.كما عادل التورو رقم أسطورة هجوم المنتخب هيرنان كريسبو صاحب الـ35 هدفا بقميص الأرجنتين، ولايزال لاوتارو يضع نصب عينيه هدف جديد وهو معادلة واجتياز رقم الهداف الثالث ، الذي يمتلك 41 هدفًا.وفي قائمة الهدافيين التاريخيين للمنتخب الأرجنتيني، يحل جابرييل باتيستوتا في المركز الثاني بالقائمة بعدما سجل 56 هدفا، فيما يتصدر القائمة برصيد 114 هدفًا.منذ بداية الموسم، نجح لاوتارو في استعادة جزء من بريقه الذي اختفى بشكل لافت في نهاية الموسم الماضي ومراحل الحسم، الذي أدى في النهاية لظهور ضعيف هجوميا وبالتالي خسارة البطولات الثلاث التي نافس عليها الفريق حتى الرمق الأخير.تواجد مهاجم التانجو في تشكيل إنتر الأساسي هذا الموسم في خمس من أصل ست مباريات لعبها الفريق ببطولة ، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم من أصل مباراتين لعبهما الفريق الإيطالي، وكانت أمام سلافيا ، لكنه أثبت حضوره بتألق كبير بعدما سجل هدفين من ثلاثية النيراتزوري.وإجمالا مع إنتر هذا الموسم، شارك لاوتارو في 7 مباريات بجميع المسابقات، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفًا، وذلك خلال 490 دقيقة لعب. أما على المستوى الدولي، فشارك الأرجنتيني في مباراة فنزويلا بشكل أساسي وصنع هدف المباراة الوحيد، كما شارك كبديل أمام بورتوريكو وسجل هدفين.يستعد نادي إنتر لمواجهة صعبة عندما يحل ضيفًا على ، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، في واحدة من أصعب جولات الفريق هذا الموسم نظرًا لقوة منافسه وحالة الإيطالية المميزة.