بحضور صديقته.. اجتماع طويل بين لامين يامال ووكيل أعماله
رياضة
2025-10-16 | 06:16
318 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
اجتمع
لامين يامال
جناح
فريق برشلونة
الإسباني لمدة ساعتين مع وكيل أعماله
جورجي
مينديز لمناقشة العديد من الأمور التي تخص مستقبل اللاعب.
ويوجد اهتمام من
باريس سان جيرمان
الفرنسي للحصول على توقيع
لامين يامال
لكن إدارة
البارسا
تصر على التمسك باللاعب المرتبط بعقد حتى 2031.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن النقاشات بين يامال ووكيله قد تمحورت حول مسائل تسويقية تتعلق باللاعب والقرارات التي يتوجب عليه اتخاذها بشأن مستقبله.
ولقد تم التركيز خلال الاجتماع على ما يجب حله أو تعديله في الفترة المقبلة، في إشارة بارزة على الأهمية الاستراتيجية للاعب المتوج بيورو 2024 العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك غادر لامين يامال الاجتماع في النهاية بصحبة الأرجنتينية
نيكي
نيكول
صديقته.
وهذا يُفسر أيضًا أن حياة لامين يامال اليومية لا تقتصر على الملاعب فقط، فخلف أدائه الرائع كلاعب في
الدوري الإسباني
.
ويخضع الدولي الإسباني أيضًا لمراقبة دقيقة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مسيرته، مما يُثبت أن برشلونة ومن حوله يُعِدّون بعناية كل مرحلة من مراحل تطوره.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
يامال
اسبانيا
برشلونة
صديقته
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
السومرية نيوز
فريق برشلونة
لامين يامال
سومرية نيوز
سان جيرمان
الأرجنتين
