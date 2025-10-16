بحضور صديقته.. اجتماع طويل بين لامين يامال ووكيل أعماله

ويوجد اهتمام من الفرنسي للحصول على توقيع لكن إدارة تصر على التمسك باللاعب المرتبط بعقد حتى 2031.وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها إن النقاشات بين يامال ووكيله قد تمحورت حول مسائل تسويقية تتعلق باللاعب والقرارات التي يتوجب عليه اتخاذها بشأن مستقبله.ولقد تم التركيز خلال الاجتماع على ما يجب حله أو تعديله في الفترة المقبلة، في إشارة بارزة على الأهمية الاستراتيجية للاعب المتوج بيورو 2024 العام الماضي.بالإضافة إلى ذلك غادر لامين يامال الاجتماع في النهاية بصحبة الأرجنتينية صديقته.وهذا يُفسر أيضًا أن حياة لامين يامال اليومية لا تقتصر على الملاعب فقط، فخلف أدائه الرائع كلاعب في .ويخضع الدولي الإسباني أيضًا لمراقبة دقيقة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن مسيرته، مما يُثبت أن برشلونة ومن حوله يُعِدّون بعناية كل مرحلة من مراحل تطوره.