خلاف بين فليك ولابورتا بسبب لامين يامال.. ما القصة؟

رغم أن يامال (18 عامًا) مصاب حاليًا ولا يشارك مع أو المنتخب الإسباني، فإن اللاعب -المغربي الأب الغيني الاستوائي الأم- يستحوذ على حصة الأسد من اهتمام الإعلام الموالي لبرشلونة يوميًا.وصل لامين يامال متأخرًا في التدريبات الأخيرة قبل مباراة برشلونة وباريس في دوري أبطال أوروبا، فعاقبه المدرب فليك بالاستبعاد من التشكيلة الأساسية، لكن الإدارة تدخلت وأرغمت المدرب عن التراجع عن قراره، حسب (El Nacional).من المعلوم أن فليك صارم للغاية ووضع لائحة عقوبات قاسية، من بينها استبعاد اللاعب المتأخر عن التدريبات من المباراة التالية، وقد طبّق اللائحة على عدة لاعبين الموسم الماضي أبرزهم ورافينيا وإيناكي بينيا، لكن الأمر لم يسرِ على يامال.تدخلت فورًا بعدما نما إلى علمها قرار فليك باستبعاد لامين من مباراة ، حيث مارس الرئيس مدعومًا بالمدير الرياضي ، ضغوطاً كبرى على المدرب الألماني ليضطر إلى العدول عن قراره على مضض.أبدى فليك غضبه العارم من تدخل الإدارة في صلاحياته الفنية واعتبر الأمر بمثابة انفلات انضباطي وانتهاك للقواعد الداخلية، حيث وصف المصدر الحادثة بأنها سابقة خطيرة قد تصبح نقطة تحول محورية في انهيار علاقة المدرب بالإدارة.في سياق آخر أعلنت مجلة (Tutto Sport) الإيطالية الأربعاء، عن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2025 حيث خلت القائمة من اسم لامين يامال، حامل لقب الجائزة عن النسخة الماضية 2024.السبب المباشر في استبعاد لامين من ترشيحات الفتى الذهبي 2025، أن قواعد الجائزة التي تُمنح منذ 2003، لا تسمح بالفوز بها أكثر من مرة، أو بمعنى أدق يحصدها اللاعب مرة واحدة فقط في العمر.ويستعد لامين لخوض مباراة كتالونيا أمام جيرونا السبت المقبل في ملعب (مونتجويك) لحساب المرحلة التاسعة من ، حيث يسعى البلوغرانا لتدارك خسارته بالجولة الماضية 1-4 أمام .