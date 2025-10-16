الصفحة الرئيسية
التالي
ورود ملونة
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544047-638962090707384971.jfif
قنبلة قد تفجر ريال مدريد.. مبابي يرتبط بصديقة زمليه السابقة
رياضة
2025-10-16 | 06:56
209 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الفرنسي
كيليان مبابي
، هداف
ريال مدريد
، دخل في علاقة مع الصديقة السابقة لزميله في الفريق راؤول أسينسيو، وسط حالة من التخوف جراء إمكانية توتر الأجواء بين اللاعبين في
غرفة
الملابس.
ويمر قائد منتخب
فرنسا
بأفضل لحظاته مع
ريال مدريد
، إذ سجل 14 هدفا في 10 مباريات، ويبدو أنه يعيش أوضاعاً جيدة أيضا خارج الملعب، بعدما ذكر برنامج "En todas las salsas" أن مبابي وجد شريكة حياته الجديدة.
وبحسب الإعلامي
بيدرو
جوتا، فإن مبابي دخل في علاقة مع ماريا أغيلار، وهي من مشاهير
وسائل التواصل الاجتماعي
في إسبانيا، والتي كانت في علاقة مع زميله في الفريق راؤول أسينسيو.
وأضاف الصحافي في البرنامج: منذ بضعة أسابيع أخبرت ماريا أغيلار أصدقاءها المقربين أنها تحب الرجل ذا الأصول العرقية المزدوجة، كما أنها أخبرت مصففي شعرها بأنها في علاقة مع نجم
ريال
مدريد
.
وزادت ماريا أغيلار، المعروفة أيضا باسم ماريا برون، من التكهنات بعدما نشرت صورا من
باريس
، وتم ربط رحلتها الأخيرة بتواجدها مع مبابي، وأيضا نشرت بعض التلميحات التي ربطتها بمهاجم ريال مدريد عبر حسابها على "إنستغرام" إذ وضعت بعض القلوب البيضاء مع العلم الفرنسي.
بالإضافة إلى ذلك، شوهدت ماريا في المباريات الأخيرة في
كابينة
ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتحديداً في المنطقة المخصصة للمقربين من
كيليان مبابي
.
ولفتت صحيفة "سبورت" إلى أن هناك تخوفاً داخل
نادي العاصمة
الإسبانية
من أن يولّد ارتباط مبابي بالصديقة السابقة لزميله بعض التوتر في
غرفة
الملابس.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
ريال مدريد
اسبانيا
مبابي
وسائل التواصل الاجتماعي
السومرية نيوز
كيليان مبابي
نادي العاصمة
سومرية نيوز
الإسبانية
السومرية
+A
-A
سياسة الخصوصية
