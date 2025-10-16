قنبلة قد تفجر ريال مدريد.. مبابي يرتبط بصديقة زمليه السابقة

ويمر قائد منتخب بأفضل لحظاته مع ، إذ سجل 14 هدفا في 10 مباريات، ويبدو أنه يعيش أوضاعاً جيدة أيضا خارج الملعب، بعدما ذكر برنامج "En todas las salsas" أن مبابي وجد شريكة حياته الجديدة.وبحسب الإعلامي جوتا، فإن مبابي دخل في علاقة مع ماريا أغيلار، وهي من مشاهير في إسبانيا، والتي كانت في علاقة مع زميله في الفريق راؤول أسينسيو.وأضاف الصحافي في البرنامج: منذ بضعة أسابيع أخبرت ماريا أغيلار أصدقاءها المقربين أنها تحب الرجل ذا الأصول العرقية المزدوجة، كما أنها أخبرت مصففي شعرها بأنها في علاقة مع نجم .وزادت ماريا أغيلار، المعروفة أيضا باسم ماريا برون، من التكهنات بعدما نشرت صورا من ، وتم ربط رحلتها الأخيرة بتواجدها مع مبابي، وأيضا نشرت بعض التلميحات التي ربطتها بمهاجم ريال مدريد عبر حسابها على "إنستغرام" إذ وضعت بعض القلوب البيضاء مع العلم الفرنسي.بالإضافة إلى ذلك، شوهدت ماريا في المباريات الأخيرة في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وتحديداً في المنطقة المخصصة للمقربين من .ولفتت صحيفة "سبورت" إلى أن هناك تخوفاً داخل من أن يولّد ارتباط مبابي بالصديقة السابقة لزميله بعض التوتر في الملابس.