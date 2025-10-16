بعد الخسارة من العراق.. كلويفرت يرحل عن تدريب اندونيسيا

وقال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "بعد محادثات مفتوحة ومحترمة، اتفق الطرفان على إنهاء هذا التعاون".وقد تولى كلويفرت، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا كلاعب مع في عام 1995، تدريب منتخب إندونيسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي وكان يتوقع أن يستمر في منصبه لمدة عامين على الأقل.واحتل المنتخب الإندونيسي المركز الأخير بالمجموعة الثانية في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث خسر المباراة الأولى أمام بنتيجة 2-3 والثانية أمام بهدف دون رد.