"فيفا" يعلق على تهديدات ترامب بشأن مباريات كأس العالم 2026

وذكرت شبكة Sky News أن " " أكد أن لترامب الحق في تحديد المدن التي يعتبرها آمنة لاستضافة المباريات، مشيرة في الوقت ذاته إلى ثقتها بأن جميع المدن الست عشرة المقررة لاستضافة البطولة ستكون جاهزة بالكامل لإنجاح الحدث العالمي.وكان صرح في وقت سابق بأنه قد يعيد النظر في إقامة بعض المباريات داخل مدن أمريكية محددة إذا تبين أنها لا توفر "الظروف الأمنية المناسبة" لاستضافة المباريات، ملمحا إلى إمكانية نقلها إلى مدن أكثر استعدادا من حيث الأمن والتنظيم.يذكر أن 2026 ستقام في وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستكون النسخة الأولى في التاريخ التي تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.