رونالدو يتصدر وصلاح سابعا.. قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا

وهذه المرة السادسة في العقد الأخير التي يتصدر فيها قائمة "فوربس"، ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان وكالة "بلومبرغ" أن اللاعب البالغ 40 عاما أصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم.ومع أرباح من داخل وخارج الملعب تقدر بقرابة 280 مليون دولار، سيكسب رونالدو الذي يدافع عن ألوان ، أكثر من ضعف ما يجنيه غريمه السابق صاحب المركز الثاني النجم ، الذي قدرت عائداته بـ130 مليون دولار، لكن القسم الأكبر منها من خارج الملعب وليس من راتبه مع فريقه الحالي الأميركي.ويأتي في المركز الثالث لاعب آخر محترف في وتحديدا مع الاتحاد بطل الدوري، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي يكسب 104 ملايين دولار سنويا بفضل عقده الضخم مع ناديه.أما اللاعب الثالث المحترف في الدوري السعودي في قائمة العشرة الأعلى دخلا، فهو زميل رونالدو في النصر، المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي يكسب ما يقدر بقرابة 54 مليون دولار، ليحتل بذلك المركز الثامن على قائمة فوربس.وخسر الدوري السعودي لاعبا على لائحة العشرة الأوائل مقارنة بقائمة الموسم الماضي، وهو البرازيلي نيمار الذي غادر في يناير ليعود إلى نادي بداياته سانتوس.وحل نيمار في القائمة الماضية في المركز الثالث بعدما قدرت عائداته بـ110 ملايين دولار في 2024-2025، لكنه الآن يكسب على ما يبدو 38 مليون دولار، معظمها من عقود ليس لها علاقة بسانتوس.ورغم قوة وثروة الذي أنفقت أنديته مبلغا قياسيا قدره 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) على الانتقالات هذا الصيف، فإن لاعبين اثنين فقط من الـ"بريميرليغ" نجحا في الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، هما النرويجي إرلينغ هالاند هداف الذي جاء في المركز الخامس، والمصري هداف حامل اللقب الذي جاء في المركز السابع.والدوري الأكثر تمثيلا في قائمة العشرة الأوائل هو الإسباني، بوجود 3 لاعبين من هم الفرنسي (الرابع)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (السادس)، والإنجليزي جود بيلينغهام (التاسع).أما اللاعب الآخر من ، فهو نجم برشلونة الشاب لامين يامال، الذي يحتل المركز العاشر بـ43 مليون دولار.وقالت "فوربس" في بيان: "من المتوقع أن يكسب لاعبو كرة القدم العشرة الأعلى أجرا في العالم مجتمعين ما يقدر بقرابة 945 مليون دولار خلال موسم 2025-2026".