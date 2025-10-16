بريطانيا تمنع حضور مشجعي "فريق "إسرائيلي" من حضور مباراة

وقالت الشرطة البريطانية إن القرار جاء بعد مخاوف من تكرار ما حدث في العام الماضي، بعد تعرض جمهور الفريق الإسرائيلي لهجوم في مباراته أمام .وأوضحت الشرطة في بيان، أنها صنفت المباراة بأنها "عالية الخطورة"، بعد إجراء "تقييم دقيق استند إلى معلومات استخباراتية، وحوادث سابقة".وقالت إدارة في بيان، الخميس، إن القرار جاء بعد إبداء السلطات مخاوف بشأن نشوب احتجاجات ليلة المباراة.وأضاف النادي أن "المجموعة الاستشارية المحلية للسلامة، قررت منع مشجعي النادي الإسرائيلي من حضور المباراة"، المقررة في 6 المقبل".في المقابل، دعت "حملة التضامن مع فلسطين" على منصة "إكس" إلى إلغاء المباراة، متهمة بارتكاب "إبادة جماعية" في ، مشددة على "ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية"، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.