روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544094-638962399300981352.webp
بريطانيا تمنع حضور مشجعي "فريق "إسرائيلي" من حضور مباراة
رياضة
2025-10-16 | 16:00
المصدر:
Sky News عربية
94 شوهد
قررت السلطات البريطانية، الخميس، منع مشجعي فريق
مكابي
تل أبيب من حضور مباراة فريقهم ضد
أستون فيلا
في
الدوري الأوروبي
الشهر المقبل، بسبب ما وصفتها بـ"مخاوف أمنية".
وقالت الشرطة البريطانية إن القرار جاء بعد مخاوف من تكرار ما حدث في
أمستردام
العام الماضي، بعد تعرض جمهور الفريق الإسرائيلي لهجوم في مباراته أمام
أياكس
.
وأوضحت الشرطة في بيان، أنها صنفت المباراة بأنها "عالية الخطورة"، بعد إجراء "تقييم دقيق استند إلى معلومات استخباراتية، وحوادث سابقة".
وقالت إدارة
نادي أستون فيلا
في بيان، الخميس، إن القرار جاء بعد إبداء السلطات مخاوف بشأن نشوب احتجاجات ليلة المباراة.
وأضاف النادي أن "المجموعة الاستشارية المحلية للسلامة، قررت منع مشجعي النادي الإسرائيلي من حضور المباراة"، المقررة في 6
نوفمبر
المقبل".
في المقابل، دعت "حملة التضامن مع فلسطين" على منصة "إكس" إلى إلغاء المباراة، متهمة
إسرائيل
بارتكاب "إبادة جماعية" في
غزة
، مشددة على "ضرورة منع الفرق الإسرائيلية من المشاركة في المسابقات الأوروبية"، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
