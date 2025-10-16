رسميا.. ياسين بونو يجدد عقده مع الهلال حتى 2028

وكان عقد (34 عاما) الذي انضم للهلال في صيف 2023 قادما من الإسباني، ينتهي في نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم تمديد التعاقد ليستمر لعامين إضافيين.وذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن بونو مستمر مع الفريق حتى صيف 2028.وقدم بونو مستويات لافتة مع الهلال، حيث ساهم مع بقية زملائه في تحقيق "الزعيم" لأربع بطولات، تضمنت كأس خادم الشريفين، وبطولتي ، ودوري روشن السعودي.كما لعب بونو دورا كبيرا في وصول الهلال إلى دور الثمانية من بطولة 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بفضل تصديات مهمة.ومنذ انضمامه إلى الهلال لعب بونو 99 مباراة بجميع البطولات، استقبلت شباكه خلالها 94 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 38 مباراة.