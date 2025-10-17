"الملكة الكتالونية" تتحدى أساطير برشلونة وميسي

وجاء الإنجاز بعد أن سجلت هدفا من ركلة جزاء في فوز فريقها الكبير على (4-0)، لترفع رصيدها إلى 27 هدفا في المسابقة، متجاوزة رقم زميلتها أيتانا بونماتي والمهاجمة السابقة .بهذا الرقم، لم تصبح بوتياس فقط هدافة برشلونة التاريخية في البطولة الأوروبية، بل كرست نفسها كرمز للكرة النسائية ، رغم بفارق كبير عن أدا هيغربيرغ، المتصدرة التاريخية للمسابقة برصيد 67 هدفا.وقالت بوتياس بعد المباراة: "أنا فخورة للغاية بأن أكون جزءا من هذه الرحلة مع برشلونة. هذا الرقم يعكس العمل الجماعي والدعم المتبادل بيني وبين زميلاتي في الفريق."أليكسيا، المتوجة بالكرة الذهبية مرتين، باتت ثالث أفضل هدافة في تاريخ النادي بين الرجال والسيدات، بعدما سجلت 211 هدفا في 459 مباراة، خلف كل من: : 672 هدفا في 778 مباراة، سيزار : 232 هدفا في 351 مباراة.تعيش بوتياس عامها الأخير في عقدها مع برشلونة، مع خيار تمديد لعام إضافي، وتلقت مؤخرا عرضا مغريا من بلغت قيمته 1.1 مليون يورو، لكنها اختارت البقاء، مؤكدة أن علاقتها بالنادي "أعمق من مجرد عقد عمل".مضيفة: "لقد قضيت نصف حياتي هنا تقريبا، وسأبقى ما دمت أملك الحافز نفسه ويملك النادي الرغبة ذاتها".