الاتحاد العراقي يحدد موعد الجولة الخامسة من دوري النجوم

وبحسب بيان للاتحاد، فقد حددت موعد انطلاق الجولة الخامسة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، والتي ستشهد إقامة عشر مباريات ضمن منافسات البطولة.وكان الدوري قد توقف في الخامس من الشهر الجاري عقب نهاية الجولة الرابعة، وذلك بسبب مشاركة المنتخب العراقي في مواجهتي الملحق الآسيوي المؤهل للتصفيات النهائية.وعلى صعيد الترتيب، يتصدر جدول بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على كل من صاحب المركز الثاني وديالى ثالثاً، بينما يأتي الشرطة في المركز الرابع والقوة الجوية خامساً برصيد 9 نقاط لكل منهما، ثم الطلبة سادساً بـ8 نقاط.