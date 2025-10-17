اليوم.. انطلاق منافسات الدور 32 من كأس العراق بـ8 مباريات مثيرة

إذ يلتقي فريق نظيره في ملعب الكاظمية، فيما يضيف فريق في ملعبه نظيره النجف.ويشهد في لقاء فريق مع الفهد، بينما يضيف ملعب الـ(5000) مباراة اصحاب الارض فريق الحسين أمام نظيره عفك.ويلتقي فريق الكهرباء نظيره في ملعب أمانة بغداد، فيما يشهد ملعب الدولي مباراة فريق مع .ويستضيف في البصرة مباراة مع نظيره ، بينما يشهد ملعب دهوك لقاء فريق مع ديالى.