المدرب المصري عماد النحاس يصل بغداد لقيادة الزوراء رسمياً

وذكر بيان لنادي ، أن " نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء كان في استقبال الجهاز الفني الجديد، والذي رحب بالوفد متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مهمتهم الجديدة مع الفريق".وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يقود المدرب النحاس أول وحدة تدريبية للفريق اليوم الجمعة إيذاناً ببدء المرحلة التحضيرية لمواجهة الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال 2 ".