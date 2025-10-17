"ماشا والدب" تتسبب بجدل خلال تكريم نادٍ رياضي

الفيديو كان مخصصا لتكريم مدافعي الفريق السابقين ماتس هوميلز ونيفين سوبوتيتش، وقد رافقه مقطع موسيقي من المسلسل الكرتوني الروسي الشهير "ماشا والدب".ورغم أن المقطع حصد أكثر من 29 ألف إعجاب وتفاعل إيجابي كبير من معظم المتابعين، إلا أن بعض المستخدمين الأوكرانيين أعربوا عن استيائهم، معتبرين أن استخدام موسيقى باللغة الروسية "غير مناسب في الوقت الراهن".وفي سياق مشابه، كان نادي إلتشي الإسباني أثار مؤخرا عندما أعلن عن مباراته المقبلة باستخدام أغنية روسية، ظهرت خلالها شخصيات كرتونية ترقص على أنغامها.