منتظر ماجد.. المراوغ العراقي الأفضل في أوروبا الذي لم يحظَ بفرصته مع المنتخب

يبدو أن يمتلك موهبة كروية شابة تسير بثبات نحو النجومية في أوروبا، لكنها ما زالت تنتظر فرصتها الحقيقية في تمثيل الأول. اللاعب منتظر ماجد، الجناح المتألق في صفوف فريق هامربي تالانج ، يُعد اليوم من أكثر اللاعبين الشباب مراوغة في ، متفوقًا في الإحصاءات على أسماء لامعة مثل الإسباني لاعب برشلونة، ونيكو ويليامز نجم ومنتخب إسبانيا.





نجم عراقي من مواليد السويد

وُلد منتظر ماجد في 24 أبريل/ نيسان 2005 بمدينة يونشوبينغ ، لأبوين عراقيين مهاجرين. نشأ في بيئة أوروبية احترافية مكّنته من تطوير موهبته في وقت مبكر. لديه شقيق يُدعى مصطفى، يشاركه عشق كرة القدم.



بدأ ماجد مسيرته الكروية في أكاديمية محلية صغيرة، قبل أن يخطف أنظار الكشافين بفضل سرعته وقدرته المذهلة على المراوغة والتحكم بالكرة في المساحات الضيقة. إذ عند عمر 16 عامًا فقط، صعد ماجد إلى الفريق الأول لنادي فاربيرجس بويز في الدوري الممتاز، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته. ورغم صغر سنه، أظهر شخصية قوية في الملعب وقدرة على مجاراة لاعبين أكبر منه سنًا وخبرة.



وفي عام 2022، انتقل إلى هامربي تالانج، أحد الأندية السويدية التي تهتم بتطوير المواهب الشابة وصقلها قبل تصعيدها إلى الفريق الأم هامربي آي إف، أحد أبرز أندية السويد. ورغم هذا التألق اللافت، فإن السؤال الذي يتردد بين الجماهير العراقية هو: لماذا لا يلعب منتظر ماجد مع المنتخب العراقي، بينما يستمر لاعبين آخرين فقدوا بريقهم منذ سنوات؟

خلال موسمين فقط، خاض 65 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل 14 هدفًا وصنع العديد من الفرص، ليصبح أحد أهم الأوراق الهجومية في الفريق، كما ارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.5 مليون يورو، بحسب مواقع الإحصاءات الأوروبية.



بحسب تقارير وإحصاءات أوروبية، يُصنّف منتظر ماجد كأحد أكثر اللاعبين الشباب مراوغة في أوروبا، متقدمًا على أسماء عالمية مثل يامال وويليامز. كما يمتاز بمهارة عالية في تجاوز الخصوم بسرعة خاطفة، مع لمسة فنية راقية تشبه أسلوب لاعبي الجنوبية، إضافةً إلى تحكم مثالي بالكرة عند الجري.



ورغم أنه يُفضّل اللعب في مركز الجناح الأيمن مستخدمًا قدمه اليسرى، إلا أنه يجيد كذلك اللعب كـ ظهير أيمن هجومي، ما يجعله خيارًا تكتيكيًا متنوعًا لأي مدرب.



بين السويد والعراق.. قرار الهوية

شارك ماجد سابقًا مع منتخبي الناشئين والشباب في السويد، بلد ولادته وتكوينه الكروي، لكنه قرر في العام الماضي اختيار تمثيل ، بلد والديه وأصوله. هذا القرار لم يكن سهلاً بالنسبة له، إذ يعني ترك منظومة احترافية متقدمة في أوروبا، واختيار مسار وطني محفوف بالتحديات. لكنه أعلن فخره بارتداء قميص " "، رغم أن مشاركته الرسمية ما زالت شبه معدومة.



خلال العام الحالي، وجّه المدرب غراهام الدعوة إلى منتظر ماجد للالتحاق بصفوف المنتخب العراقي، ضمن قائمة ضمّت عددًا من المواهب الجديدة إلى جانب عناصر الخبرة.



لكن، ورغم الاستدعاء الرسمي خلال مباريات المحلق، لم يشارك ماجد في أي مباراة حتى الآن، الأمر الذي أثار استغراب الجماهير العراقية، خصوصًا في ظل الأداء المتراجع لبعض الأسماء القديمة التي ما زالت تحظى بثقة الجهاز الفني.



تساؤلات جماهيرية.. أين مكانه في "أسود "؟

يتساءل جمهور المنتخب العراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اللاعب، مؤكدين أن ماجد يمتلك مواصفات نادرة يفتقدها المنتخب، أبرزها السرعة، والمهارة، والقدرة على اختراق الدفاعات. ويرى البعض أن غيابه عن التشكيلة الأساسية يُضيّع على المنتخب فرصة حقيقية لتجديد الدماء وإضافة عنصر المفاجأة في الخط الهجومي. في المقابل،



تشير الإحصاءات إلى أن منتظر ماجد يُعد من بين أعلى اللاعبين في أوروبا من حيث عدد المراوغات الناجحة في المباراة الواحدة. كما يتميز بدقة تمرير عالية وقدرة على خلق فرص تهديف من لا شيء.



وفي مباريات الدوري السويدي الأخيرة، كان من أبرز لاعبي فريقه، مساهماً في أهداف حاسمة جعلت الصحافة المحلية تصفه بـ"الجناح الذي لا يمكن إيقافه".



يعيش منتظر ماجد اليوم مرحلة نضج كروي مبكر، تؤهله للانتقال إلى نادٍ أكبر في أوروبا قريبًا. فعدة أندية من وبلجيكا وهولندا تراقب أداءه عن قرب.



أما على الصعيد الدولي، فإن الجماهير العراقية تأمل أن تمنحه الكادر التدريبي فرصة فعلية لإثبات قدراته مع ، بدلًا من الاستمرار بالاعتماد على لاعبين استُهلكوا ولم يعودوا يقدمون الإضافة المطلوبة.



وفي النهاية يمكن القول ان منتظر ماجد ليس مجرد لاعب شاب موهوب في أوروبا، بل مشروع نجم عراقي عالمي إذا ما وجد الدعم والفرصة المناسبة. هو أحد أكثر المراوغين الشباب تألقًا في القارة العجوز، يحمل في قدميه ما يكفي ليعيد البريق إلى هجوم المنتخب العراقي، الذي لطالما عانى من قلة الإبداع في الثلث الأخير من الملعب.



الكرة الآن في ملعب الجهاز الفني: فهل يمنح أرنولد الفرصة لهذا الجناح المذهل في المباراتين الحاسمتين أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي؟ أم سيبقى منتظر ماجد "موهبة مؤجلة" تنتظر لحظة الاعتراف؟