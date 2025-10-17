العراق يشارك في أول بطولة غرب آسيا لقصار القامة

وتستضيف الأردنُ النسخةَ من 24 ولغاية 27 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي التي تقامُ برعايةِ سمو الأمير ، رئيسِ مجلس أمناء مؤسسة للتنمية ورئيس لكرة القدم.وتقام منافساتُ البطولةِ التي تستضيفها اللجنةُ البارالمبية الأردنية بالتعاونِ مع مؤسسة Para Football، وبالتزامنِ مع اليوم العالميّ لقصار القامة، والأولى من نوعها في المملكةِ الأردنيّة الهاشمية.وتجري المباريات في قاعةِ قصر الرياضة بمدينةِ الحسين للشباب بالعاصمةِ عمّان فعالياتَ البطولة التي تفتتحُ يوم 24 بمباراتين بين ولبنان، ثم مباراة وسوريا.وبحسبِ البرنامج الرسميّ للبطولة تتواصلُ المنافساتُ يوم 25 من خلال مباراتي والعراق، والثانية بين والأردن، ويختتم دورُ المجموعات يوم 26 الذي يليه بمواجهتين بين لبنان وسوريا والأردن والعراق.ومع نهايةِ الدور الأول، يتمُّ ترتيبُ الفرقِ في المراكزِ من الأول إلى الرابع بحسب نتائجها، على أن يلتقيَ يوم 27 صاحبُ المركز الأول مع صاحبِ المركز الثاني للمنافسةِ على اللقب، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتَحديدِ موقعيهما.