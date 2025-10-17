الصفحة الرئيسية
العراق يشارك في أول بطولة غرب آسيا لقصار القامة
رياضة
2025-10-17 | 07:00
66 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يشارك العراقُ في النسخةِ الأولى لبُطولةِ
غرب آسيا
لقصارِ القامة إلى جانبِ ثلاثة منتخباتٍ هي
الأردن
ولبنان وسوريا.
وتستضيف الأردنُ النسخةَ من 24 ولغاية 27 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي التي تقامُ برعايةِ سمو الأمير
علي بن الحسين
، رئيسِ مجلس أمناء مؤسسة
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم
للتنمية ورئيس
اتحاد غرب آسيا
لكرة القدم.
وتقام منافساتُ البطولةِ التي تستضيفها اللجنةُ البارالمبية الأردنية بالتعاونِ مع مؤسسة Para Football، وبالتزامنِ مع اليوم العالميّ لقصار القامة، والأولى من نوعها في المملكةِ الأردنيّة الهاشمية.
وتجري المباريات في قاعةِ قصر الرياضة بمدينةِ الحسين للشباب بالعاصمةِ عمّان فعالياتَ البطولة التي تفتتحُ يوم 24 بمباراتين بين
العراق
ولبنان، ثم مباراة
الأردن
وسوريا.
وبحسبِ البرنامج الرسميّ للبطولة تتواصلُ المنافساتُ يوم 25 من خلال مباراتي
سوريا
والعراق، والثانية بين
لبنان
والأردن، ويختتم دورُ المجموعات يوم 26 الذي يليه بمواجهتين بين لبنان وسوريا والأردن والعراق.
ومع نهايةِ الدور الأول، يتمُّ ترتيبُ الفرقِ في المراكزِ من الأول إلى الرابع بحسب نتائجها، على أن يلتقيَ يوم 27 صاحبُ المركز الأول مع صاحبِ المركز الثاني للمنافسةِ على اللقب، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع لتَحديدِ موقعيهما.
