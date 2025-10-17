نبأ سار لبرشلونة يزفه تشيلسي.. تشخيص خاطئ

ويتعلق الأمر باللاعب الإنجليزي ، ، حيث أعلن النادي غيابه لستة أسابيع أخرى، وهو الذي يعاني منذ بداية الموسم من مشاكل عضلية.ويغيب كول بالمر منذ تفاقم إصابته في الفخذ أمام في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فقد خدماته عن أربع مباريات قبل فترة التوقف الدولي.وكان تشيلسي يخطط، كما أوضح ماريسكا في وقت سابق، على إعادة صاحب الـ23 عاما إلى كامل لياقته البدنية بعد فترة التوقف الدولي، لكن المدرب الإيطالي اعترف بأن تشخيصا كان خاطئا في النهاية.وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي ومضيفه نوتنغهام فورست غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز: "كنت مخطئًا، للأسف، سيغيب بالمر على الأرجح لستة أسابيع أخرى، هذه هي آخر المستجدات".وأضاف: "نحاول حماية كول قدر الإمكان، والأهم من ذلك أنه عندما يعود، يكون في كامل لياقته".وأنهى المدرب الإيطالي قائلا: "الطاقم الطبي ليس سحرة، نأمل أن تكون الأسابيع الستة كافية، لكنها مشكلة يجب أن ندرسها خطوة بخطوة، أسبوعًا بعد أسبوع، ولكن من المؤكد أنه سيكون بخير، إنه يبدو في حالة جيدة ومسترخيا ويحاول التعافي من إصابته".يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيضطر الآن للاستغناء عن خدمات كول بالمر لفترة من الوقت.وتأتي فترة غياب بالمر الجديدة لتسبب صدمة لتشيلسي قبل نحو 5 أسابيع من مباراته المرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب " بريدج" بلندن.