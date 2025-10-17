Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

نبأ سار لبرشلونة يزفه تشيلسي.. تشخيص خاطئ

رياضة

2025-10-17 | 09:10
نبأ سار لبرشلونة يزفه تشيلسي.. تشخيص خاطئ
241 شوهد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي نبأ ساراً لنظيره برشلونة الإسباني قبل المواجهة المرتقبة بينهما الشهر المقبل بدوري أبطال أوروبا.

ويتعلق الأمر باللاعب الإنجليزي كول بالمر، نجم تشيلسي، حيث أعلن النادي غيابه لستة أسابيع أخرى، وهو الذي يعاني منذ بداية الموسم من مشاكل عضلية.
ويغيب كول بالمر منذ تفاقم إصابته في الفخذ أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فقد تشيلسي خدماته عن أربع مباريات قبل فترة التوقف الدولي.
وكان تشيلسي يخطط، كما أوضح ماريسكا في وقت سابق، على إعادة صاحب الـ23 عاما إلى كامل لياقته البدنية بعد فترة التوقف الدولي، لكن المدرب الإيطالي اعترف بأن تشخيصا كان خاطئا في النهاية.
وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي ومضيفه نوتنغهام فورست غدا السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز: "كنت مخطئًا، للأسف، سيغيب بالمر على الأرجح لستة أسابيع أخرى، هذه هي آخر المستجدات".
وأضاف: "نحاول حماية كول قدر الإمكان، والأهم من ذلك أنه عندما يعود، يكون في كامل لياقته".

وأنهى المدرب الإيطالي قائلا: "الطاقم الطبي ليس سحرة، نأمل أن تكون الأسابيع الستة كافية، لكنها مشكلة يجب أن ندرسها خطوة بخطوة، أسبوعًا بعد أسبوع، ولكن من المؤكد أنه سيكون بخير، إنه يبدو في حالة جيدة ومسترخيا ويحاول التعافي من إصابته".
يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيضطر الآن للاستغناء عن خدمات كول بالمر لفترة من الوقت.
وتأتي فترة غياب بالمر الجديدة لتسبب صدمة لتشيلسي قبل نحو 5 أسابيع من مباراته المرتقبة أمام برشلونة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بلندن.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
حال عبور الامارات.. لماذا يخشى العراق مواجهة بوليفيا في الملحق العالمي؟
08:19 | 2025-10-17
العراق يشارك في أول بطولة غرب آسيا لقصار القامة
07:00 | 2025-10-17
منتظر ماجد.. المراوغ العراقي الأفضل في أوروبا الذي لم يحظَ بفرصته مع المنتخب
05:57 | 2025-10-17
"ماشا والدب" تتسبب بجدل خلال تكريم نادٍ رياضي
05:12 | 2025-10-17
المدرب المصري عماد النحاس يصل بغداد لقيادة الزوراء رسمياً
04:53 | 2025-10-17
تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ في العراق.. ماذا يتضمن؟
21.98%
04:05 | 2025-10-16
تعديل قانون معادلة الشهادات الجديد يدخل حيّز التنفيذ في العراق.. ماذا يتضمن؟
04:05 | 2025-10-16
&quot;استعدوا لموجات الغبار&quot;.. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
21.19%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
16.32%
02:05 | 2025-10-16
التعليم تصدر أمراً وزارياً بإلغاء إجازة تأسيس كلية أهلية في بغداد
02:05 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
14.31%
07:10 | 2025-10-16
من مليون نخلة.. محافظة عراقية تتصدر إنتاج التمور بأكثر من 100 ألف طن
07:10 | 2025-10-16
محافظات تلامس الشتاء ليلا.. استعدوا لارتداء الملابس الصوفية
13.48%
02:01 | 2025-10-16
محافظات تلامس الشتاء ليلا.. استعدوا لارتداء الملابس الصوفية
02:01 | 2025-10-16
بعد الارتفاع.. انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
12.72%
03:55 | 2025-10-16
بعد الارتفاع.. انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار اليوم
03:55 | 2025-10-16
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
Play
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
Play
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
Play
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
Play
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
Play
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
Play
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
Play
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
Play
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
Play
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
Play
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.