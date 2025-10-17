الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544174-638963329905967989.jpeg
فليك يضطر للارتجال بسبب أزمة برشلونة
رياضة
2025-10-17 | 17:20
214 شوهد
سيغيب 4 من أفضل 5 هدّافين لبرشلونة بالموسم الماضي عن لقاء جيرونا بالدوري الإسباني السبت، في ظل إصابة
روبرت ليفاندوفسكي
ورافينيا وفيران
توريس
وداني أولمو.
ويواجه المدرب
هانزي فليك
تحدياً كبيراً لابتكار خط هجوم يستطيع من خلاله العودة للمنافسة بفوز مهم، بعد الخسارة الصادمة أمام
إشبيلية
4-1 قبل التوقف الدولي.
ولا يريد الفريق الكتالوني إهدار المزيد من النقاط بعد تراجعه للمركز الثاني خلف
ريال مدريد
بفارق نقطتين بعد 8 جولات.
وعاد
لامين يامال
من إصابة للتو، ولم يلعب منذ الخسارة أمام
باريس سان جيرمان
بدوري أبطال أوروبا، لذا ربما لا يكون في أفضل جاهزية خلال الديربي الكتالوني.
ويتصدر
فيران توريس
قائمة هدّافي "البلوغرانا" هذا الموسم برصيد 5 أهداف، متقدماً بهدف على
ليفاندوفسكي
، فيما يملك
ماركوس راشفورد
ورافينيا 3 أهداف لكل منهما، مقابل هدفين لكل من
فيرمين لوبيز
ويامال.
سيحمل الإنجليزي راشفورد على عاتقه مهمة ثقيلة جداً، حيث سيكون المهاجم الرئيسي ضد جيرونا، آملاً في مواصلة أرقامه الجيّدة هذا الموسم، حيث ساهم في 7 أهداف، منها 4 تمريرات حاسمة.
وأشارت صحيفة Mundo Deportivo الكتالونية إلى أن اللاعب المعار من
مانشستر يونايتد
، هو ثاني أكثر اللاعبين فاعلية في برشلونة، لامتلاكه أهدافاً أكثر من الأهداف المتوقعة (XG).
ويعوّل فليك على
السويدي
روني بردغجي كأحد الخيارات الهجومية المتاحة رغم صغر سنه وقلة خبرته، كما أنه لم يثبت نفسه بعد في برشلونة، غير أن أرقامه تشير إلى نقص الحظ أو غياب الدقة، كونه أكثر من سدد على المرمى من الفريق، بمعدل 5.8 تسديدة في اللقاء الواحد.
نتنياهو يضطر للبقاء بالمنزل 3 أيام بسبب طعام فاسد
09:22 | 2025-07-20
فليك يعلن خطة تعويض غيابات برشلونة
06:35 | 2025-09-09
ماذا يطلب فليك من لاعبي برشلونة بعد فترة التوقف الدولي؟
05:03 | 2025-09-04
ثلاثي برشلونة يرد على اتهامات فليك
17:11 | 2025-09-02
فليك
برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
ماركوس راشفورد
فيرمين لوبيز
لامين يامال
ليفاندوفسكي
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
نبأ سار لبرشلونة يزفه تشيلسي.. تشخيص خاطئ
09:10 | 2025-10-17
حال عبور الامارات.. لماذا يخشى العراق مواجهة بوليفيا في الملحق العالمي؟
08:19 | 2025-10-17
العراق يشارك في أول بطولة غرب آسيا لقصار القامة
07:00 | 2025-10-17
منتظر ماجد.. المراوغ العراقي الأفضل في أوروبا الذي لم يحظَ بفرصته مع المنتخب
05:57 | 2025-10-17
"ماشا والدب" تتسبب بجدل خلال تكريم نادٍ رياضي
05:12 | 2025-10-17
