فليك يضطر للارتجال بسبب أزمة برشلونة

ويواجه المدرب تحدياً كبيراً لابتكار خط هجوم يستطيع من خلاله العودة للمنافسة بفوز مهم، بعد الخسارة الصادمة أمام 4-1 قبل التوقف الدولي.ولا يريد الفريق الكتالوني إهدار المزيد من النقاط بعد تراجعه للمركز الثاني خلف بفارق نقطتين بعد 8 جولات.وعاد من إصابة للتو، ولم يلعب منذ الخسارة أمام بدوري أبطال أوروبا، لذا ربما لا يكون في أفضل جاهزية خلال الديربي الكتالوني.ويتصدر قائمة هدّافي "البلوغرانا" هذا الموسم برصيد 5 أهداف، متقدماً بهدف على ، فيما يملك ورافينيا 3 أهداف لكل منهما، مقابل هدفين لكل من ويامال.سيحمل الإنجليزي راشفورد على عاتقه مهمة ثقيلة جداً، حيث سيكون المهاجم الرئيسي ضد جيرونا، آملاً في مواصلة أرقامه الجيّدة هذا الموسم، حيث ساهم في 7 أهداف، منها 4 تمريرات حاسمة.وأشارت صحيفة Mundo Deportivo الكتالونية إلى أن اللاعب المعار من ، هو ثاني أكثر اللاعبين فاعلية في برشلونة، لامتلاكه أهدافاً أكثر من الأهداف المتوقعة (XG).ويعوّل فليك على روني بردغجي كأحد الخيارات الهجومية المتاحة رغم صغر سنه وقلة خبرته، كما أنه لم يثبت نفسه بعد في برشلونة، غير أن أرقامه تشير إلى نقص الحظ أو غياب الدقة، كونه أكثر من سدد على المرمى من الفريق، بمعدل 5.8 تسديدة في اللقاء الواحد.