ثلاثة لاعبين يسقطون في غارة جوية

وانتقل اللاعبون الثلاثة، وهم كبير وصبغت الله وهارون، من منطقة أورغون إلى شارانا للمشاركة في مباراة ودية عندما تعرضوا للهجوم.وأفاد مجلس الكريكيت الأفغاني بأن "الهجوم أسفر أيضا عن مقتل 5 أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن "الحادث وقع عندما كان اللاعبون في تجمع بعد عودتهم إلى منازلهم في أورغون".ووصف المجلس الهجوم بأنه "عمل جبان نفذه النظام الباكستاني".وردا على الحادث، أعلنت انسحابها من البطولة الثلاثية المقررة مع باكستان وسريلانكا الشهر المقبل، وذلك كرمز لاحترام الضحايا".وأعرب مجلس الكريكيت الأفغاني في بيان عبر منصة إكس عن "بالغ الحزن والأسى لاستشهاد لاعبي الكريكيت الشجعان".من جهته، دان القائد السابق للفريق الوطني، خان، الهجمات الجوية ووصفها بأنها "غير أخلاقية وهمجية"، معربا عن ترحيبه بقرار الانسحاب من المباريات المقبلة ضد باكستان.وانضم إليه زميله اللاعب محمد نبي الذي وصف الحادث بأنه "مأساة لعائلة الكريكيت الأفغانية بأكملها والأمة بشكل عام".ويأتي هذا الهجوم في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الباكستانية التي استهدفت مناطق سكنية في منطقتي أورغون وبرمل، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.وتتواصل الجهود الدبلوماسية بين البلدين حيث وافقت على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء المحادثات الجارية في ، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت.