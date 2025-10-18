Alsumaria Tv
البث المباشر
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
ثلاثة لاعبين يسقطون في غارة جوية

رياضة

2025-10-18 | 01:31
ثلاثة لاعبين يسقطون في غارة جوية
567 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
لقي 3 لاعبين أفغان على الأقل في رياضة الكريكيت مصرعهم بغارة جوية باكستانية استهدفت محافظة بكتيكا شرقي أفغانستان.

وانتقل اللاعبون الثلاثة، وهم كبير وصبغت الله وهارون، من منطقة أورغون إلى شارانا للمشاركة في مباراة ودية عندما تعرضوا للهجوم.
وأفاد مجلس الكريكيت الأفغاني بأن "الهجوم أسفر أيضا عن مقتل 5 أشخاص آخرين"، مشيرا إلى أن "الحادث وقع عندما كان اللاعبون في تجمع بعد عودتهم إلى منازلهم في أورغون".
ووصف المجلس الهجوم بأنه "عمل جبان نفذه النظام الباكستاني".
وردا على الحادث، أعلنت أفغانستان انسحابها من البطولة الثلاثية المقررة مع باكستان وسريلانكا الشهر المقبل، وذلك كرمز لاحترام الضحايا".
وأعرب مجلس الكريكيت الأفغاني في بيان عبر منصة إكس عن "بالغ الحزن والأسى لاستشهاد لاعبي الكريكيت الشجعان".
من جهته، دان القائد السابق للفريق الوطني، راشد خان، الهجمات الجوية الباكستانية ووصفها بأنها "غير أخلاقية وهمجية"، معربا عن ترحيبه بقرار الانسحاب من المباريات المقبلة ضد باكستان.
وانضم إليه زميله اللاعب محمد نبي الذي وصف الحادث بأنه "مأساة لعائلة الكريكيت الأفغانية بأكملها والأمة بشكل عام".
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب سلسلة من الضربات الجوية الباكستانية التي استهدفت مناطق سكنية في منطقتي أورغون وبرمل، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية بين البلدين حيث وافقت كابل على تمديد وقف إطلاق النار حتى انتهاء المحادثات الجارية في الدوحة، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم السبت.
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

