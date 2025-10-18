الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
يورغن كلوب يبدأ فصلًا جديدا في مسيرته خارج عالم التدريب
رياضة
2025-10-18
السومرية نيوز
رياضة
تولى
الألماني يورغن كلوب
، مدرب فريق
ليفربول
الإنجليزي السابق، وظيفة جديدة، لكنه ظل بعيدا بعيدة عن العمل الفني مرة أخرى.
ومنذ رحيله في صيف 2024 عن تدريب
ليفربول
، قرر
يورغن كلوب
الابتعاد عن التدريب مؤقتا، لكن هذا لم يوقفه عن الاستمرار في العمل.
ويعمل كلوب حالياً كرئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" المسؤولة عن عدة أندية في بلدان مختلفة، مثل لايبزيغ الألماني ورد بول سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بول الأمريكي.
ويتولى المدرب الألماني في تلك المجموعة مهمة تطوير اللاعبين الشباب وتقديم المشورة بشأن الانتقالات والتعيينات داخل الأندية.
وأعلنت
رابطة كرة القدم
الألمانية تعيين يورغن كلوب ضمن فريق خبراء يهدف إلى تطوير الكرة الألمانية، ويضم مجموعة من رؤساء الأندية، إلى جانب
سامي خضيرة
نجم
ألمانيا
في
كأس العالم
2014 ولاعب
ريال مدريد
السابق.
وأوضح مارك
لينز
، المدير الإداري لرابطة كرة القدم الألمانية، أن الهدف من هذا الفريق هو: "الحفاظ على تنافسية كرة القدم الألمانية في جميع المجالات.. نحن مقتنعون بضرورة وضع الأطر المالية والقانونية والرياضية المناسبة للحفاظ على تنافسية
الدوري الألماني
وكرة القدم الألمانية بشكل مستمر".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
المانيا
كلوب
تدريب
الألماني يورغن كلوب
الدوري الألماني
رابطة كرة القدم
السومرية نيوز
سومرية نيوز
يورغن كلوب
سامي خضيرة
كأس العالم
