يورغن كلوب يبدأ فصلًا جديدا في مسيرته خارج عالم التدريب

ومنذ رحيله في صيف 2024 عن تدريب ، قرر الابتعاد عن التدريب مؤقتا، لكن هذا لم يوقفه عن الاستمرار في العمل.ويعمل كلوب حالياً كرئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" المسؤولة عن عدة أندية في بلدان مختلفة، مثل لايبزيغ الألماني ورد بول سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بول الأمريكي.ويتولى المدرب الألماني في تلك المجموعة مهمة تطوير اللاعبين الشباب وتقديم المشورة بشأن الانتقالات والتعيينات داخل الأندية.وأعلنت الألمانية تعيين يورغن كلوب ضمن فريق خبراء يهدف إلى تطوير الكرة الألمانية، ويضم مجموعة من رؤساء الأندية، إلى جانب نجم في 2014 ولاعب السابق.وأوضح مارك ، المدير الإداري لرابطة كرة القدم الألمانية، أن الهدف من هذا الفريق هو: "الحفاظ على تنافسية كرة القدم الألمانية في جميع المجالات.. نحن مقتنعون بضرورة وضع الأطر المالية والقانونية والرياضية المناسبة للحفاظ على تنافسية وكرة القدم الألمانية بشكل مستمر".