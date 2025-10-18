مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل

– رياضة



موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة التاسعة من والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هذا ما نتناوله في السطور التالية.





موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالدوري الإسباني

تُقام مباراة برشلونة ضد جيرونا اليوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على ، وتبدأ الساعة:

17:15 مساء بتوقيت ومصر والسعودية وقطر

18:15 مساء بتوقيت الإمارات



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تُبث المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق نقل مباريات لموسم 2025-2026، ومن المنتظر أن تُذاع عبر قناة:

beIN SPORTS 2



أهمية المباراة لبرشلونة وجيرونا

يستقبل ملعب مونتجويك في برشلونة، هذه القمة الكتالونية المنتظرة، حيث يدخل المباراة تحت ضغط الجماهير التي طالبت بردة فعل قوية بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية بنتيجة (4-1) في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، بينما يعيش جيرونا فترة صعبة هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط فقط.



التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا

(حارس مرمى)، بالدي، غارسيا، كوبارسي، كوندي، ، دي يونغ، روني بردغجي، ، راشفورد، لامين جمال.