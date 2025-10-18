فليك يكسر صمته بشأن أنباء خلافه مع لامين جمال

وكانت صحيفة " " قد كشفت عن أزمة في الكواليس تخص بعد تأخر لامين جمال نجم الفريق إلى ملعب المباراة التي جمعت بين برشلونة وباريس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.وأوضحت أن مدرب برشلونة رفض إشراك اللاعب في التشكيل الأساسي عقابا له على تأخره ولكن الإدارة تمسكت بمشاركته منذ البداية.وقال فليك في المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وجيرونا ردا على تلك الأنباء: "أولا أود أن أسأل من أين حصلت على هذه المعلومة؟".وأضاف: "آسف على الكلمة لكنها محض هراء لم يحدث هذا أبدا وهنا في هذا النادي مع ومع أنا أقدر كثيرا ثقتهم في عملنا، لدينا ثقة كاملة ومتبادلة وهم لن يطلبوا شيئا من هذا النوع أبدا".وشدد فليك: "أؤكد مجددا هذا هراء تام وليس لدي ما أخفيه لأن هذا غير صحيح على الإطلاق وإذا قال أحد هذا الكلام فهو يكذب".يذكر أن لامين جمال أصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع برشلونة رفقة لاعب وسط الفريق خلال مباراة الفريق أمام جيرونا مساء السبت بالجولة التاسعة لبطولة .