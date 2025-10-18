تفوق عراقي لافت.. الحارس جلال حسن يتصدر قارة آسيا في نظافة الشباك

بتحقيقه 10 مباريات بشباك نظيفة، يتقاسم جلال حسن الصدارة مع الحارس الأوزبكي أوتكير يوسيبوف، متفوقًا على أسماء بارزة في القارة مثل الإيراني بيرانوند، والأسترالي ماثيو رايان، والياباني زين سوزوكي.ويعكس هذا الرقم صلابة المنظومة الدفاعية العراقية، التي جعلت المنتخب أحد أقوى خطوط الدفاع في آسيا، بعد أن تلقى أقل عدد من الأهداف في نحو المونديال. كما لم يكن تفوق حسن محض صدفة، بل نتيجة عمل تكتيكي منظم في بناء شخصية المنتخب، التي تقوم على الانضباط الدفاعي والانتقال السريع، مع اعتماد الحارس كعنصر قيادة داخل الملعب.ويُعد حسن، صاحب الخبرة الطويلة مع المنتخب ونادي ، أحد أبرز القادة داخل المجموعة، إذ يتمتع بقدرة عالية على التنظيم والتوجيه أثناء المباريات، إضافة إلى ردة فعله السريعة وثباته في المواقف الصعبة.القائمة التي ضمت أفضل حراس آسيا في التصفيات كشفت عن حضور عربي واسع، حيث جاء الحراس إبراهيم المخيني (عُمان) ورامي حمادة (فلسطين) وخالد (الإمارات) ويزيد (الأردن) ضمن العشرة الأوائل، ما يعكس التطور الملحوظ في مدارس الحراسة العربية.لكن تفوق جلال حسن وضع في صدارة هذا المشهد، مؤكداً أن المدرسة العراقية ما زالت تنتج أسماء قادرة على منافسة كبار القارة.يشكّل هذا الإنجاز دافعاً معنوياً كبيراً قبل خوض الملحق الآسيوي وربما العالمي، حيث يسعى المنتخب العراقي لمواصلة مشواره نحو التأهل التاريخي إلى مونديال 2026. وفي حال استمرار الأداء الدفاعي على نفس الوتيرة، سيكون العراق رقماً صعباً في الطريق إلى البطولة، مع حارس يقف بثقة خلف جدار الدفاع الأخضر.