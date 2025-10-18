الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
تفوق عراقي لافت.. الحارس جلال حسن يتصدر قارة آسيا في نظافة الشباك
رياضة
2025-10-18
457 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يواصل المنتخب العراقي كتابة فصول جديدة من
التميز
في التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم
2026، وهذه المرة من بوابة حراسة المرمى، بعد أن تصدر الحارس الدولي
جلال حسن
قائمة أكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك في القارة الآسيوية، بمعدل أداء يُعد الأفضل في تاريخ
العراق
خلال التصفيات.
تفوق
جلال حسن
بتحقيقه 10 مباريات بشباك نظيفة، يتقاسم جلال حسن الصدارة مع الحارس الأوزبكي أوتكير يوسيبوف، متفوقًا على أسماء بارزة في القارة مثل الإيراني بيرانوند، والأسترالي ماثيو رايان، والياباني زين سوزوكي.
ويعكس هذا الرقم صلابة المنظومة الدفاعية العراقية، التي جعلت المنتخب أحد أقوى خطوط الدفاع في آسيا، بعد أن تلقى أقل عدد من الأهداف في
مشواره
نحو المونديال. كما لم يكن تفوق حسن محض صدفة، بل نتيجة عمل تكتيكي منظم في بناء شخصية المنتخب، التي تقوم على الانضباط الدفاعي والانتقال السريع، مع اعتماد الحارس كعنصر قيادة داخل الملعب.
ويُعد حسن، صاحب الخبرة الطويلة مع المنتخب ونادي
الزوراء
، أحد أبرز القادة داخل المجموعة، إذ يتمتع بقدرة عالية على التنظيم والتوجيه أثناء المباريات، إضافة إلى ردة فعله السريعة وثباته في المواقف الصعبة.
تفوق عربي لافت
القائمة التي ضمت أفضل حراس آسيا في التصفيات كشفت عن حضور عربي واسع، حيث جاء الحراس إبراهيم المخيني (عُمان) ورامي حمادة (فلسطين) وخالد
عيسى
(الإمارات) ويزيد
أبو ليلى
(الأردن) ضمن العشرة الأوائل، ما يعكس التطور الملحوظ في مدارس الحراسة العربية.
إبراهيم المخيني (عُمان): احتل المركز السادس برصيد 7 شباك نظيفة.
رامي حمادة (فلسطين): جاء في المركز الثامن بـ 6 شباك نظيفة.
خالد عيسى (الإمارات): احتل المركز التاسع بنفس الرصيد، 6 شباك نظيفة.
يزيد أبو ليلى (الأردن): أغلق القائمة في المركز العاشر بـ 6 شباك نظيفة.
أبرز الأسماء غير العربية
تضمنت القائمة أيضاً حراس مرمى من القارة الآسيوية، أبرزهم:
زين سوزوكي (اليابان): جاء في المركز الثالث برصيد 8 شباك نظيفة.
ماثيو رايان (أستراليا): احتل المركز الرابع بـ 7 شباك نظيفة.
علي رضا
بيرانوند (إيران): احتل المركز الخامس بـ 7 شباك نظيفة.
تشو هيون وو (كوريا الجنوبية): احتل المركز السابع بـ 6 شباك نظيفة.
لكن تفوق جلال حسن وضع
العراق
في صدارة هذا المشهد، مؤكداً أن المدرسة العراقية ما زالت تنتج أسماء قادرة على منافسة كبار القارة.
يشكّل هذا الإنجاز دافعاً معنوياً كبيراً قبل خوض الملحق الآسيوي وربما العالمي، حيث يسعى المنتخب العراقي لمواصلة مشواره نحو التأهل التاريخي إلى مونديال 2026. وفي حال استمرار الأداء الدفاعي على نفس الوتيرة، سيكون العراق رقماً صعباً في الطريق إلى البطولة، مع حارس يقف بثقة خلف جدار الدفاع الأخضر.
