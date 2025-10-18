فليك يبتكر تشكيل طوارئ أمام جيرونا

هذا النقص جعل مهمة الألماني مدرب برشلونة، صعبة في اختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة اليوم، وهي أزمة تمتد حتى خط الوسط.ووفقا لصحيفة " " ، لن يتمكن فليك أيضا من الاعتماد على رافينيا الذي لم يتعافَ بعد، ولا جافي المصاب منذ فترة طويلة، إلى جانب استمرار غياب الحارس تير شتيجن.. كما سيغيب الحارس البديل خوان لبعض الوقت الإضافي.في ظل هذا الوضع الطارئ، لجأ فليك إلى بعض الحلول غير التقليدية، بعضها وُصف بالجريء، أبرزها تجريب في مركز الجناح الأيسر، كما ذكرت إذاعة "سير".ومع غياب فيران وليفاندوفسكي، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان شغلا مركز "المهاجم الصريح" هذا الموسم، فإن يبدو الخيار الأنسب في هذا المركز بفضل خبرته الطويلة في .أما الجناح الآخر فسيكون ، الذي قد يشارك أساسيا رغم أن الخطة كانت لإعادته تدريجيا بعد إصابته، ويترقب كل من روني باردجي، درو، وتوني فرنانديز فرصتهم من على مقاعد البدلاء.كما شملت تجارب فليك تعديلات في خط الوسط، حيث تشير المعلومات إلى أنه يفكر في الاعتماد على كاسادو وبيدري في الارتكاز، مع تقدم إلى مركز صانع الألعاب، ولا يُستبعد أن يمنح فليك حرية أكبر في التقدم حسب مجريات اللقاء.أما في الدفاع، فمن المتوقع عدم إجراء تغييرات كبيرة، إلا في حال قرر فليك إشراك أراوخو العائد من الراحة.ومن المتوقع أن يشكل كوندي وجيرارد طرفي الدفاع، بينما يتولى كوبارسي وإريك جارسيا قيادة الخط الخلفي.ولتعويض أي طارئ، استدعى فليك عددا من لاعبي الأكاديمية للتدريبات، بينهم إسبارت، خوان فرنانديز، وإيدير ألير الذي سيكون الحارس الثالث للفريق.