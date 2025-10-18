أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو

وفي أحدث فصول هذا الجدل دخلت اللاعبة السويسرية الحسناء أليشا ليمان نجمة فريق كومو الإيطالي للسيدات على الخط بعدما كشفت عن موقفها الصريح من المقارنة بين النجمين العالميين.وخلال مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ضمن فقرة "إما أو" وجه إلى ليمان السؤال الذي يربك الملايين: من تفضلين أم ؟لتبتسم اللاعبة وتجيب دون تردد: "رونالدو".وسرعان ما انتشر تصريحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث احتفى عشاق "الدون" باختيارها فيما حاول أنصار ميسي الدفاع عن نجمهم بأسلوبهم المعتاد لتتحول إجابة ليمان البسيطة إلى واحدة من أكثر اللقطات تداولا خلال الساعات الماضية.وتعد ليمان من أكثر اللاعبات تأثيرا على وسائل التواصل إذ تمتلك ملايين المتابعين على "إنستغرام" و" " ما يجعل كل تصريح لها محط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.