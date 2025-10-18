مدرب برشلونة ينفجر غضباً بسبب يامال: هراء

ونشرت إذاعة " " خبراً قالت فيه إن لامين تأخر عن التدريبات قبل مباراة الأوروبية وعندما همّ فليك بمعاقبته واستبعاده من التدريبات تدخل الرئيس والمدير الرياضي لإجبار الألماني على الدفع بالنجم الشاب أساسياً في اللقاء الذي انتهى بخسارة برشلونة 2-1.ورد فليك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الجمعة للحديث عن مباراة جيرونا بمسابقة الدوري قائلاً: هذا هراء، أريد أن أعرف ما هو مصدر تلك الأخبار؟ مجدداً أقول إن هذا هراء. لم يقل لي ديكو أو أي شخص آخر في النادي شيئاً بهذا الخصوص، إنهم يثقون بعملي ولن يتدخلوا بمثل هذا الأمر. ليس لدي ما أخفيه وإذا قال أحدهم شيئاً فهو يكذب".وتعرض لامين لإصابة أمام جعلته يغيب عن لقاء في الدوري والذي خسره فريقه 4-1، وظهر على متن مروحية مع صديقته المغنية الأرجنتينية ، وعن ذلك قال فليك: ما يهمني هو التزامه وتحليه بالسلوك المناسب. تدرب كثيراً بعد إصابته ثم حصل على يومي راحة، وهذه حياته الخاصة ولن أتدخل بها.