تنس الطاولة: بطلة العراق نجلة عماد تحصد فضية آسيا رغم الوعكة الصحية "المفاجئة"

وقال رئيس اتحاد تنس الطاولة، لؤي ، في بيان لاتحاد اللعبة، أن" اللاعبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة حالت دون تمكنها من حصد المركز الأول، رغم جاهزيتها الفنية والبدنية العالية، مشيراً إلى أن ما قدمته يعد مثالاً للإصرار والعزيمة التي يتمتع بها أبطال البارالمبيون".وأضاف أن" اللاعبة نجلة قدمت مستوى استثنائياً في مشوارها نحو النهائي، إذ لم تخسر أي شوط طوال مراحل البطولة، وتصدرت مجموعتها بعد أن حسمت جميع مبارياتها بثلاثة أشواط دون مقابل إذ تمكنت من الفوز على لاعبات من الهند وتايلند وكوريا، قبل أن تتفوق في الدور نصف النهائي على نظيرتها من ".وبين أن "اللاعبة لم تخسر أي شوط حتى النهائي، إلا أن الوعكة الصحية الشديدة والمفاجئة التي تعرضت لها أثرت على أدائها في المواجهة الحاسمة، لتكتفي بالمركز الثاني وتُتوَّج بفضية ".من جانبه، أشاد المدرب حيدر سليم بشجاعة اللاعبة وثباتها الكبير داخل الميدان، مؤكداً أنها نافست لاعبات قويات يمتلكن خبرة دولية واسعة، واستطاعت أن تقدم أداءً مشرّفاً يعكس تطور مستوى تنس الطاولة العراقي على الساحة الآسيوية.