ميلان يقترب تجديد عقد مودريتش

ورغم بلوغه الأربعين من عمره، لا يزال مودريتش القلب النابض لخط وسط الروسونيري، بذكائه وهدوئه في توزيع اللعب، تمامًا كما كان في سنواته الذهبية.وبحسب الصحفي إكرم كونور، فإن إدارة تقيم خيار تفعيل بند التمديد لعام إضافي في عقد مودريتش، في ظل إعجاب الطاقمين الفني والإداري باحترافيته العالية، وقيادته داخل وخارج الملعب، إضافة إلى لياقته المذهلة التي تجعله عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه.كما يُنظر إلى تأثيره الكبير في الملابس على اللاعبين الشباب كعامل مهم في قرار النادي، إذ يسعى ميلان للحفاظ على توازن مزيج الخبرة والطموح في تشكيلته، قبل خوض موسم جديد من المنافسة في ودوري الأبطال.