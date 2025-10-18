زيدان إقبال مرشح لجائزة أجمل أهداف الملحق الآسيوي.. والسومرية تنشر رابط التصويت

– رياضة



حجز منتخبا قطر والسعودية مقعديهما في نهائيات 2026 بعد أن تصدّرا مجموعتيهما في ختام ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.

وشهدت المنافسة تنافساً كبيراً بين المنتخبات الستة المشاركة، وتألق عدد من اللاعبين بأهداف رائعة في المجموعتين، والآن حان دور الجماهير لاختيار أجمل أهداف الملحق، لتحديد أي من الأهداف المرشّحة في الجولة الرابعة يستحق التتويج بلقب الأفضل، بحسب .



صالح أبو الشمات – (ضد إندونيسيا)

فاجأت إندونيسيا مضيفتها السعودية في جدة بافتتاح التسجيل في المباراة الأولى للمجموعة الثانية، لكن أصحاب الأرض ردّوا بسرعة بهدف رائع من صالح أبو الشمات.



ورغم الضغط الذي فرضه المدافع الإندونيسي جاي إدزيس، تمكّن لاعب وسط نادي من تحويل الكرة إلى قدمه اليسرى قبل أن يسدد تسديدة أرضية قوية مرّت من تحت الحارس بايس، ليمنح فريقه التعادل أمام المنتخب القادم من جنوب .



ماركوس – الإمارات (ضد عُمان)

كانت الإمارات بحاجة ماسّة إلى الإلهام بعدما تأخرت بهدف أمام عُمان قبل أقل من ربع ساعة على النهاية، وجاء هدف التعادل من ماركوس ميلوني ليمنح الفريق الدافع المطلوب قبل أن يحقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1.



أرسل علي صالح كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليتقدّم ميلوني في التوقيت المناسب بين مدافعين عُمانيين ويحوّل الكرة إلى الشباك، مسجلاً هدفه الدولي الثاني فقط.



– (ضد إندونيسيا)

جاءت المواجهة بين العراق وإندونيسيا في متكافئة للغاية، وكان إقبال هو من صنع الفارق لـ" ".



ومع بقاء النتيجة سلبية بعد مرور 75 دقيقة ودفاع إندونيسي متماسك، قرر خريج أكاديمية مانشستر الاعتماد على نفسه، فأطلق تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء اخترقت الزاوية السفلية للمرمى، مانحاً العراق فوزاً ثميناً أبقى على حلم بلوغ نهائيات للمرة الأولى منذ عام 1986.

بوعلام خوخي – قطر (ضد الإمارات)

دخلت قطر مباراتها الأخيرة في وهي تدرك أن الفوز فقط يضمن لها المشاركة الثانية على التوالي في كأس العالم، وكان القائد بوعلام خوخي هو من فكّ العقدة.



ففي الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، ارتقى المدافع لتمريرة من كرة ثابتة وأسكنها الشباك برأسية محكمة، ليمنح فريق المدرب جولين لوبيتيغي هدف الأمان المطلوب أمام منتخب إماراتي قدّم أداءً قوياً.



ميغيل – قطر (ضد الإمارات)

رغم تقدّم قطر بهدف خوخي، إلا أنّ الإمارات فرضت ضغطاً كبيراً في الشوط الثاني، حيث سجلت 12 محاولة مقابل محاولتين فقط لأصحاب الأرض، جاءت إحداهما من خوخي والأخرى من بيدرو ميغيل الذي حسم النتيجة.



وجاء الهدف الثاني بطريقة مشابهة للأول، إذ نفّذ أكرم عفيف كرة ثابتة من الجهة المقابلة هذه المرة، لتصل إلى بيدرو عند القائم البعيد الذي تابعها برأسه في المرمى من زاوية ضيقة.



سلطان عادل – الإمارات (ضد قطر)

مع إضافة 15 دقيقة كوقت بدل ضائع في نهاية المباراة، رفضت الإمارات الاستسلام في سعيها نحو حلم كأس العالم وقلّصت الفارق أمام قطر المنقوصة بهدف جماعي جميل.



أرسل نيكولاس خيمينيز كرة عرضية داخل المنطقة، ارتقى فابيو ليما لتمريرها برأسه نحو سلطان عادل الذي سيطر عليها بصدره وسدّدها بإتقان في الزاوية السفلية قبل سبع دقائق من النهاية. ورغم الخسارة أمام قطر، لا يزال فريق كوزمين أولاريو يمتلك فرصة في التأهل عبر الدور الإقصائي الحاسم من مباراتي ذهاب وإياب أمام العراق.