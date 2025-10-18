العراق يتسيد منافسات بطولة العرب لفعالية الكاتا بالجودو

وشهد اليوم الأول منافسات فعالية "الكاتا" لكافة الفئات العمرية، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرتين بين اللاعبين المشاركين.نتائج اليوم الأول في فعاليات الكاتا ،أولاً، فئة تحت 21 سنةفعالية ناكي نوكاتا (ذكور):المركز الأول، منتخب علي معن الهر، علي محمد الخفاجي.المركز الثاني: نادي مصافي الوسط ، العراق شاهين خوشهير، أيمن .المركز الثالث، نادي العراق ،مصطفى العميدي، مصطفى الكيلاني.فعالية ناكي نوكاتا (مختلط).المركز الأول، منتخب ساندرا عبيد، رائد الرهوان.المركز الثاني، نادي مصافي الوسط العراق وهفا صلاح، سوما هه نكاو.المركز الثالث، نادي النفط العراق ،رتاج وليد، باقر ثائر .فعالية جونو كاتاالمركز الأول، من نصيب نادي مصافي الوسط - العراق علي حسين، حسين زهير .فعالية كاتا مي نوكاتا،المركز الأول، نادي مصافي الوسط العراق علي محمد، عبد .المركز الثاني، نادي الاتحاد البصري العراق أحمد ، عبدالله الحمداني.وفي فئة فوق 21 سنةفعالية نوكاتا (رجال)المركز الأول، منتخب العراق عبد الصبور صالح، عبد الشكور صالح.المركز الثاني، أكاديمية الرياضية من ليبيا الناصر، ياسر الخضر.المركز الثالث، نادي نيشتمان رفيق رفيق، زياد عبد نادي مصافي الوسط العراق .إبراهيم كاكه، مصطفى .فعالية كتامي نوكاتا (رجال)المركز الأول ، منتخب العراق مرتضى الملي، نائل البهادري.المركز الثاني. نادي مصافي الوسط دآرين كردي، آدم صالح،المركز الثالث، حصل نادي الجنوب العراق ، وليد ، رياض الكاظم.فعالية كتامي نوكاتا (نساء)المركز الأول، من نصيب منتخب العراق هناء رزاق، بشرى .فعالية جونو كاتا (رجال)المركز الأول منتخب العراق ،أراس حسن، عبد الشكور صالح،فعالية الكاتا (مختلط).المركز الأول، العراق سلمان، هناء رزاقفعالية كيمي نوكاتا:المركز الأول ، منتخب العراق حسين مطروط، نائل البهادري.المركز الثاني ، هيوا كاكه، عبد الله دلشاد.المركز الثالث: نادي مصافي الوسط العراق صباح مطروط، عبد الرحمن العيساوي.وشهدت المنافسات حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعربية، منهم رئيس عدي ، ونعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو ومحمد صالح نائب رئيس الاتحاد السوري وقائممقام قضاء شقلاوة كروان كريم خان إلى جانب حضور ممثلة هويدا العتبي.هذا وتتواصل منافسات البطولة العربية اليوم السبت، مع انطلاق فعاليات فئة الناشئين، وسط توقعات نزالات مثيرة بين المنتخبات المشاركة.