Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يتسيد منافسات بطولة العرب لفعالية الكاتا بالجودو

رياضة

2025-10-18 | 06:48
العراق يتسيد منافسات بطولة العرب لفعالية الكاتا بالجودو
51 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

انطلقت، أمس الجمعة، منافسات بطولة الأندية والمنتخبات العربية للجودو، والتي تستضيفها محافظة اربيل وتستمر حتى السابع والعشرين من تشرين الأول الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: العراق، ليبيا، تونس، مصر، سوريا، الأردن، قطر، والجزائر.

وشهد اليوم الأول منافسات فعالية "الكاتا" لكافة الفئات العمرية، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرتين بين اللاعبين المشاركين.

نتائج اليوم الأول في فعاليات الكاتا ،أولاً، فئة تحت 21 سنة
فعالية ناكي نوكاتا (ذكور):
المركز الأول، منتخب العراق علي معن الهر، علي محمد الخفاجي.
المركز الثاني: نادي مصافي الوسط ، العراق شاهين خوشهير، أيمن نجم الدين.
المركز الثالث، نادي ديالى العراق ،مصطفى العميدي، مصطفى الكيلاني.
فعالية ناكي نوكاتا (مختلط).
المركز الأول، منتخب سوريا ساندرا عبيد، رائد الرهوان.
المركز الثاني، نادي مصافي الوسط العراق وهفا صلاح، سوما هه نكاو.
المركز الثالث، نادي النفط العراق ،رتاج وليد، باقر ثائر .
فعالية جونو كاتا
المركز الأول، من نصيب نادي مصافي الوسط - العراق علي حسين، حسين زهير .
فعالية كاتا مي نوكاتا،
المركز الأول، نادي مصافي الوسط العراق علي محمد، عبد الرحمن عبد الحكيم.
المركز الثاني، نادي الاتحاد البصري العراق أحمد الأسدي، عبدالله الحمداني.
وفي فئة فوق 21 سنة
فعالية نوكاتا (رجال)
المركز الأول، منتخب العراق عبد الصبور صالح، عبد الشكور صالح.
المركز الثاني، أكاديمية الفرسان الرياضية من ليبيا محمد عبد الناصر، ياسر الخضر.
المركز الثالث، نادي نيشتمان رفيق رفيق، زياد عبد الرحمن نادي مصافي الوسط العراق .إبراهيم كاكه، مصطفى عبد الجبار.
فعالية كتامي نوكاتا (رجال)
المركز الأول ، منتخب العراق مرتضى الملي، نائل البهادري.
المركز الثاني. نادي مصافي الوسط دآرين كردي، آدم صالح،
المركز الثالث، حصل نادي الجنوب العراق ، وليد التميمي، رياض الكاظم.
فعالية كتامي نوكاتا (نساء)
المركز الأول، من نصيب منتخب العراق هناء رزاق، بشرى المالكي.
فعالية جونو كاتا (رجال)
المركز الأول منتخب العراق ،أراس حسن، عبد الشكور صالح،
فعالية الكاتا (مختلط).
المركز الأول، نادي الشرطة العراق كاظم سلمان، هناء رزاق
فعالية كيمي نوكاتا:
المركز الأول ، منتخب العراق حسين مطروط، نائل البهادري.
المركز الثاني ، هيوا كاكه، عبد الله دلشاد.
المركز الثالث: نادي مصافي الوسط العراق صباح مطروط، عبد الرحمن العيساوي.

وشهدت المنافسات حضور عدد من الشخصيات الرياضية والعربية، منهم رئيس الاتحاد العراقي عدي الربيعي، ونعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو ومحمد صالح نائب رئيس الاتحاد السوري وقائممقام قضاء شقلاوة كروان كريم خان إلى جانب حضور ممثلة رئيس الوزراء هويدا العتبي.
هذا وتتواصل منافسات البطولة العربية اليوم السبت، مع انطلاق فعاليات فئة الناشئين، وسط توقعات نزالات مثيرة بين المنتخبات المشاركة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
إقالة تاريخية في الدوري الإنجليزي.. سببها تشيلسي
11:33 | 2025-10-18
مبابي يحرج نيمار بسبب سر تعلمه الإسبانية قبل رحلة مدريد
09:44 | 2025-10-18
موعد عودة مدافع ريال مدريد من الإصابة
07:52 | 2025-10-18
المنتخب العراقي والتخبط بالملحق الآسيوي: 4 انتصارات فقط هذا العام!
07:29 | 2025-10-18
زيدان إقبال مرشح لجائزة أجمل أهداف الملحق الآسيوي.. والسومرية تنشر رابط التصويت
06:22 | 2025-10-18
ميلان يقترب تجديد عقد مودريتش
06:03 | 2025-10-18
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
23.74%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
&quot;استعدوا لموجات الغبار&quot;.. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
23.44%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
18.51%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق &quot;ماسنجر&quot;
15.85%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
10.01%
06:31 | 2025-10-17
سقوط حر لأسعار النفط: العراق يواجه تهديداً ماليّاً خطيراً!
06:31 | 2025-10-17
بالصور والفيديو.. &quot;طفح مجاري وتشقق الجدران&quot;.. ساكنو مجمع دار السلام يتظاهرون ويناشدون السوداني
8.46%
04:50 | 2025-10-18
بالصور والفيديو.. "طفح مجاري وتشقق الجدران".. ساكنو مجمع دار السلام يتظاهرون ويناشدون السوداني
04:50 | 2025-10-18
المزيد
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
Play
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
Play
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
Play
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
Play
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
Play
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
Play
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
Play
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
Play
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
Play
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
Play
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.