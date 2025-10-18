المنتخب العراقي والتخبط بالملحق الآسيوي: 4 انتصارات فقط هذا العام!

ودخل المنتخب العراقي في حسابات معقدة، حيث سيواجه نظيره الإماراتي ذهابًا وإيابًا في 13 و18 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مباراة تحديد ممثل بالملحق العالمي.وقال ، إن " عانى من التخبط وعدم الاستقرار الفني في العام الحالي، فمنذ بداية العام لم يستقر الفريق العراقي ولم يظهر بالمستوى المطلوب، والأرقام خير دليل على ما أقوله، إذ فاز الفريق في 4 مباريات فقط من أصل 8، في وقت كان هو بأمس الحاجة لتحقيق الانتصارات لتحقيق حلم التأهل للمونديال"، بحسب "winwin".وأضاف: "في الوقت الحالي، لا أعتقد أن المدرب غراهام يتحمل الإخفاق في التأهل إلى ، وحتى اللاعبين لربما لا يتحملون الجزء الأكبر من ضياع الحلم، فالمدرب يعمل باجتهاد ويحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه، بعد عبث المدرب الإسباني ، وأرى أيضًا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكن التوفيق غاب عنهم".وتابع: "خلال فترة تولي المدرب الإسباني خيسوس قيادة الفريق العراقي، شاهدنا 100 لاعب يرتدي قميص ، وهذا الرقم كبير ومن الصعب أن يساهم في الاستقرار الفني، خصوصًا وأن المنتخبات الوطنية عادة ما تكون بحاجة إلى الاستقرار، وأن يلعب مجموعة لاعبين معًا لفترة طويلة كي يتمكنوا من فهم بعضهم البعض".وأكمل: "بحسب وجهة نظري الشخصية، أرى أن حلم الأسود بالتأهل إلى كأس العالم قد تبخر في ، حين خسر الفريق لأول مرة في تاريخه أمام المنتخب الفلسطيني في مارس/ آذار الماضي، بالتالي أضاع الحلم وكل ما حدث بعد هذه المباراة كانت محاولات لإنقاذ الفريق، ولكن للأسف هذه المحاولات لم تنجح رغم اجتهاد المدرب".وأتم حديثه بالقول: "على الرغم من كل ما حدث للفريق العراقي، إلا أن الأمل ما يزال قائما لبلوغ كأس العالم، رغم أنه ضعيف جدًا، لأن العراق سيواجه صعوبة كبيرة في مباراتي الإمارات، وحتى إن تخطى منافسه، سيلاقي منتخبات مميزة وقوية في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم، لكن العراق لا خيار أمامه سوى التمسك بالأمل".وكان المنتخب العراقي قد احتل وصافة من ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 4 نقاط، إذ تخلف عن المنتخب السعودي بفارق الأهداف.