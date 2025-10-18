موعد عودة مدافع ريال مدريد من الإصابة

ويغيب أنطونيو روديغير عن ، منذ إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى، في شهر سبتمبر الماضي.وأفادت صحيفة ماركا ، أن روديغير سيعود للمشاركة في تدريبات فريق ، في نهاية شهر المقبل.وأضاف ماركا أن فترة غياب روديغير، ساعدته في إعادة تأهيل نفسه بدنيًا وعقليًا بعد أشهر عديدة من الإرهاق المستمر.ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره خيتافي، في العاشرة مساء غدٍ الأحد ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة ، الليجا، في تمام العاشرة مساءً.وأشارت إلى أن المقربين من روديغير يعتقدون أن اللاعب لم يتمكن من إعادة الضبط بهذه الطريقة من قبل.ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني، الليجا، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة، صاحب المركز الثاني.