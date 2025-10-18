مبابي يحرج نيمار بسبب سر تعلمه الإسبانية قبل رحلة مدريد

وخضع لدروس في اللغة قبل الانتقال إلى ، على عكس لاعبين آخرين كانوا يعانون بسبب أزمات اللغة التي تعوق التواصل بشكل جيد.ووفقاً لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، فإن البرازيلي عند انتقاله إلى في 2017 لم يكن حريصاً على تعلم اللغة الفرنسية أو مهتماً بهذه المسألة.ومن جانبه، قال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أتيت إلى وأنا أتحدث الفرنسية قليلا، والعيش هنا ساعدني على إتقانها.. إنه لأمر من الاحترام أن أتحدث لغة البلد".وأكمل: "عندما تكون في تحب أن يتعلم الناس لغتك.. وأنا في إسبانيا، أتكيف مع الثقافة الإسبانية".وعبر مهاجم منتخب فرنسا عن حبه واستمتاعه بالطعام ونمط الحياة الإسباني، مضيفا: "يعتقد الناس أنها جملة مصطنعة، لكن وجبة الباييلا - طبق إسباني شهير - لذيذة جدًا.. الحياة هنا هادئة، والناس لطفاء ومحترمون.. من دواعي سروري العيش هنا كل يوم".ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2024 حقق مبابي لقب السوبر الأوروبي وكأس " إنتركونتينتال"، ونجح في التتويج بجائزة هداف والحذاء الذهبي في 2025.