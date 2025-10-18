إقالة تاريخية في الدوري الإنجليزي.. سببها تشيلسي

وخسر نوتنغهام فورست أمام ضيفه بنتيجة 0-3 ضمن منافسات الجولة الثامنة من ، مساء السبت.وجاءت الأهداف الثلاثة لتشيلسي في الشوط الثاني عن طريق جوش أتشيمبونغ وبيدرو نيتو ورييس في الدقائق 49 و52 و84 من عمر اللقاء.وتوقف رصيد نوتنغهام عند 5 نقاط فقط في المركز الـ17 متلقياً خسارته الثالثة على التوالي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بالبريميرليغ.تنبأ الجميع بإقالة بوستيكوغلو بعدما رصدت اللقطات الناقلة للمباراة اختفاء اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس، رئيس نادي نوتنغهام فورست، من المدرجات في الدقيقة الـ67.وبدا أن رئيس نوتنغهام غادر مقعده في ملعب "سيتي جراوند" أثناء متابعته مباراة فريقه أمام تشيلسي بعدما استقبل أصحاب الأرض الهدف الثاني.ويشير الغضب الواضح من رئيس نوتنغهام إلى عدم تقديم بوستيكوغلو الأداء المنتظر مع الفريق.وسرعان ما صدر قرار إقالة بوستيكوغلو من تدريب نوتنغهام بعد دقائق قليلة من نهاية مباراة الفريق أمام تشيلسي، وذلك بعد نحو شهر وحيد من تولي المهمة خلفاً للبرتغالي .وقال نوتنغهام في بيان رسمي مقتضب: "بعد سلسلة من النتائج والأداءات المخيبة للآمال، أُعفي من منصبه كمدرب رئيسي بأثر فوري، ولن يُدلي النادي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي".وبذلك يكون أنجي بوستيكوغلو قد أمضى 39 يوماً فقط في قيادة نوتنغهام فورست، وهي أقصر فترة تدريب لأي مدرب دائم في الدوري الإنجليزي الممتاز يغادر نادياً خلال الموسم، حسب ما رصدته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.بوستيكوغلو أصبح أول مدرب في تاريخ نوتنغهام فورست يفشل في تحقيق أي فوز في أول 8 مباريات له مع الفريق بمختلف المسابقات.وحسب "أوبتا"، بات بوستيكوغلو أول مدرب في منتصف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل فريقه هدفاً واحداً فقط في أول 5 مباريات له مع الفريق، منذ ألان شيرار مع عام 2009، والذي هبط لاحقاً.