برشلونة يخطف فوزاً من جيرونا بشق الأنفس

بدأت المباراة بحذر نسبي من الطرفين، قبل أن ينجح برشلونة في فرض أفضليته منذ منتصف الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل النجم الإسباني في الدقيقة 13، ليعلن تقدم البلوغرانا مبكراً ويمنح جماهيره أملاً ببداية مريحة.لكن ردّ جيرونا جاء سريعاً، إذ تمكن اللاعب أكسيل فيتسل من إدراك التعادل في الدقيقة 20، لتتحول المباراة إلى مواجهة مفتوحة تبادل فيها الفريقان السيطرة والفرص.في الشوط الثاني، كثف برشلونة محاولاته لاستعادة التقدم، غير أن التنظيم الدفاعي المحكم لجيرونا وتألق حارسه حالا دون اهتزاز الشباك مجدداً حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.وبينما كانت الأنفاس محبوسة والجميع يستعد لسماع صافرة النهاية، جاء الفرج الكتالوني من رونالد أراوخو، في الدقيقة 93، لتنفجر المدرجات فرحاً بهدف قاتل أعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات.ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتاً.