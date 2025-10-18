الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544241-638964009733112828.png
برشلونة يخطف فوزاً من جيرونا بشق الأنفس
رياضة
2025-10-18 | 12:14
300 شوهد
في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة، خطف
نادي برشلونة
فوزاً ثميناً من جيرونا بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات
الدوري الإسباني لكرة القدم
“لا ليغا”.
بدأت المباراة بحذر نسبي من الطرفين، قبل أن ينجح برشلونة في فرض أفضليته منذ منتصف الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل النجم الإسباني
بيدري
في الدقيقة 13، ليعلن تقدم البلوغرانا مبكراً ويمنح جماهيره أملاً ببداية مريحة.
لكن ردّ جيرونا جاء سريعاً، إذ تمكن اللاعب أكسيل فيتسل من إدراك التعادل في الدقيقة 20، لتتحول المباراة
بعدها
إلى مواجهة مفتوحة تبادل فيها الفريقان السيطرة والفرص.
في الشوط الثاني، كثف برشلونة محاولاته لاستعادة التقدم، غير أن التنظيم الدفاعي المحكم لجيرونا وتألق حارسه حالا دون اهتزاز الشباك مجدداً حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.
وبينما كانت الأنفاس محبوسة والجميع يستعد لسماع صافرة النهاية، جاء الفرج الكتالوني من رونالد أراوخو، في الدقيقة 93، لتنفجر المدرجات فرحاً بهدف قاتل أعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات.
ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 6 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتاً.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
