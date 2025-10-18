انتفاضة مبابي تعيد تاريخ ريال مدريد 79 عاما.. ماذا حدث؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544251-638964082665892003.jpeg
انتفاضة مبابي تعيد تاريخ ريال مدريد 79 عاما.. ماذا حدث؟
رياضة
2025-10-18 | 14:14
273 شوهد
شهدت انطلاقة الموسم الحالي مواصلة الفرنسي
كيليان مبابي
، نجم
ريال مدريد
الإسباني، تألقه مع الملكي في مختلف المسابقات.
وكان مبابي (26 عاما) انضم إلى
ريال مدريد
في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع
باريس سان جيرمان
الفرنسي في صيف 2024.
ورغم غياب
ريال
مدريد
عن التتويج في البطولات الكبرى الموسم الماضي، فإن النجم الفرنسي قدّم أداء مذهلا على المستوى الفردي، وتوج هدافا للدوري الإسباني في موسمه الأول بالمسابقة.
واستكمل
كيليان
بدايته المذهلة مع ريال مدريد، بأرقام مميزة في مختلف البطولات هذا الموسم.
وصل رصيد مبابي إلى 14 هدفا في أول 10 مباريات خاضها ريال مدريد في جميع المسابقات، وهو رقم لم يحققه نجوم الملكي منذ زمن بعيد.
ويعد مبابي أول لاعب في ريال مدريد يحرز 14 هدفا في أول 10 مباريات من الموسم، منذ برودينسيو
سانشيز
"برودين" في موسم 1946-1947.
وتفوق مبابي على بوشكاش أسطورة ريال مدريد السابق، الذي أحرز 13 هدفا في أول 10 لقاءات، خلال موسم 1959-1960.
وأحرز مبابي 9 أهداف يتصدر بها جدول ترتيب هدافي
الدوري الإسباني
حاليا، ويتفوق بفارق 3 أهداف أمام الأرجنتيني
جوليان ألفاريز
نجم
أتلتيكو مدريد
، أقرب ملاحقيه.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
إصابة مبابي تثير قلق ريال مدريد بعد مباراة فرنسا
06:28 | 2025-10-11
مبابي يقود ريال مدريد لهزيمة مارسيليا في أبطال أوروبا
17:12 | 2025-09-16
بسبب مبابي.. ريال مدريد يطيح بموظفة كبيرة
05:20 | 2025-08-08
شركة النفط البريطانية تُعيد حقلًا للعمل بعد توقفه 21 عامًا
11:25 | 2025-08-10
مبابي
مدريد
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
جوليان ألفاريز
أتلتيكو مدريد
كيليان مبابي
ريال مدريد
سان جيرمان
الأرجنتين
+A
-A
اخترنا لك
برشلونة يخطف فوزاً من جيرونا بشق الأنفس
12:14 | 2025-10-18
إقالة تاريخية في الدوري الإنجليزي.. سببها تشيلسي
11:33 | 2025-10-18
مبابي يحرج نيمار بسبب سر تعلمه الإسبانية قبل رحلة مدريد
09:44 | 2025-10-18
موعد عودة مدافع ريال مدريد من الإصابة
07:52 | 2025-10-18
المنتخب العراقي والتخبط بالملحق الآسيوي: 4 انتصارات فقط هذا العام!
07:29 | 2025-10-18
العراق يتسيد منافسات بطولة العرب لفعالية الكاتا بالجودو
06:48 | 2025-10-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
رياضة
23.13%
09:35 | 2025-10-17
متجاوزاً السعودية والأردن والامارات.. منتخبنا الوطني يحقق مركزاً جديداً في تصنيف FIFA
09:35 | 2025-10-17
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
اقتصاد
19.29%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
تكنولوجيا
19.26%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
محليات
18.97%
01:11 | 2025-10-17
"استعدوا لموجات الغبار".. شتاء ليلي في هذه المحافظة والحرارة 11 مئوية
01:11 | 2025-10-17
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
محليات
10.39%
10:19 | 2025-10-18
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
10:19 | 2025-10-18
بالصور والفيديو.. "طفح مجاري وتشقق الجدران".. ساكنو مجمع دار السلام يتظاهرون ويناشدون السوداني
محليات
8.96%
04:50 | 2025-10-18
بالصور والفيديو.. "طفح مجاري وتشقق الجدران".. ساكنو مجمع دار السلام يتظاهرون ويناشدون السوداني
04:50 | 2025-10-18
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.