انتفاضة مبابي تعيد تاريخ ريال مدريد 79 عاما.. ماذا حدث؟

وكان مبابي (26 عاما) انضم إلى في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفرنسي في صيف 2024.ورغم غياب عن التتويج في البطولات الكبرى الموسم الماضي، فإن النجم الفرنسي قدّم أداء مذهلا على المستوى الفردي، وتوج هدافا للدوري الإسباني في موسمه الأول بالمسابقة.واستكمل بدايته المذهلة مع ريال مدريد، بأرقام مميزة في مختلف البطولات هذا الموسم.وصل رصيد مبابي إلى 14 هدفا في أول 10 مباريات خاضها ريال مدريد في جميع المسابقات، وهو رقم لم يحققه نجوم الملكي منذ زمن بعيد.ويعد مبابي أول لاعب في ريال مدريد يحرز 14 هدفا في أول 10 مباريات من الموسم، منذ برودينسيو "برودين" في موسم 1946-1947.وتفوق مبابي على بوشكاش أسطورة ريال مدريد السابق، الذي أحرز 13 هدفا في أول 10 لقاءات، خلال موسم 1959-1960.وأحرز مبابي 9 أهداف يتصدر بها جدول ترتيب هدافي حاليا، ويتفوق بفارق 3 أهداف أمام الأرجنتيني نجم ، أقرب ملاحقيه.