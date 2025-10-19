الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الزوراء يغادر إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في أول اختبار للنحاس
رياضة
2025-10-19 | 03:25
74 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
غادر وفد فريق
الزوراء لكرة القدم
، فجر اليوم الأحد إلى طاجيكستان عن طريق ترانزيت (طهران - دوشنبه)، من أجل مواجهة نظيره استقلال الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال
آسيا
(2).
ويقف
الزوراء
بالتسلسل الثاني في المسابقة القارية متساوياً بالنقاط مع استقلال دوشنبه برصيد (3) نقاط، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، إذ خسر الفريقان أمام فريق
النصر السعودي
متصدر المجموعة الرابعة برصيد (6) نقاط، بينما يتذيل غوا
الهندي
القائمة بدون نقاط.
وذكر المنسق الإعلامي لكرة الزوراء
أحمد سعيد
أن وفد النوارس غادر فجر اليوم الأحد إلى العاصمة الإيرانية
طهران
، ومنها إلى دوشنبه، بغية
ملاقاة
استقلال الطاجيكي في مباراة مهمة ضمن البطولة الآسيوية، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن قائمة الفريق مكتملة بتواجد جميع العناصر، والأمل يحدو الجميع لتقديم أفضل المستويات والعودة إلى
بغداد
بنتيجة جيدة وثلاث نقاط ثمينة ستعزز من حظوظ
القلعة البيضاء
في بلوغ الدور الثاني.
وأشار سعيد إلى أن مواجهة استقلال دوشنبه ستكون الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد المصري
عماد
النحاس بعد أن تسلم المهمة خلفاً للمدرب
عبد الغني شهد
، موضحاً أن الإدارة تثق بقدرات النحاس وتراه قادراً على قيادة النوارس إلى العودة لمنصات التتويج.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
المدرب المصري عماد النحاس يصل بغداد لقيادة الزوراء رسمياً
04:53 | 2025-10-17
مواجهة دهوك ونفط ميسان: آخر اختبار قبل إعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب
03:44 | 2025-08-20
الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأميركية: هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية
13:05 | 2025-08-20
الزوراء يحسم ملف مدربه الجديد.. عماد النحاس في الطريق إلى بغداد
03:21 | 2025-10-12
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
بالفيديو.. الماء قابل للاشتعال في البصرة!
04:48 | 2025-10-15
