الزوراء يغادر إلى طاجيكستان لمواجهة استقلال دوشنبه في أول اختبار للنحاس

ويقف بالتسلسل الثاني في المسابقة القارية متساوياً بالنقاط مع استقلال دوشنبه برصيد (3) نقاط، لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف، إذ خسر الفريقان أمام فريق متصدر المجموعة الرابعة برصيد (6) نقاط، بينما يتذيل غوا القائمة بدون نقاط.وذكر المنسق الإعلامي لكرة الزوراء أن وفد النوارس غادر فجر اليوم الأحد إلى العاصمة الإيرانية ، ومنها إلى دوشنبه، بغية استقلال الطاجيكي في مباراة مهمة ضمن البطولة الآسيوية، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف أن قائمة الفريق مكتملة بتواجد جميع العناصر، والأمل يحدو الجميع لتقديم أفضل المستويات والعودة إلى بنتيجة جيدة وثلاث نقاط ثمينة ستعزز من حظوظ في بلوغ الدور الثاني.وأشار سعيد إلى أن مواجهة استقلال دوشنبه ستكون الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد المصري النحاس بعد أن تسلم المهمة خلفاً للمدرب ، موضحاً أن الإدارة تثق بقدرات النحاس وتراه قادراً على قيادة النوارس إلى العودة لمنصات التتويج.