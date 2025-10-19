ريال مدريد يصطدم بخيتافي في مهمة الدفاع عن الصدارة الليلة.. الموعد والقنوات الناقلة

وكان قد حقق الفوز في الجولة الماضية بالدوري الإسباني أمام بثلاثية لهدف، بينما تعرض خيتافي لهزيمة أمام بهدفين لهدف.ويحتل الوصافة برصيد 21 نقطة بعد فوز برشلونة على جيرونا في الوقت القاتل 2-1 أمس السبت فيما يحتل خيتافي المركز برصيد 11 نقطة.وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت ومصر والسعودية وتذاع عبر قناة beIN sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق علي محمد علي.