ميسي يدهش العالم في ميامي.. ثلاثية ساحقة والحذاء الذهبي بين يديه (فيديو)

رياضة

2025-10-19 | 04:34
ميسي يدهش العالم في ميامي.. ثلاثية ساحقة والحذاء الذهبي بين يديه (فيديو)
255 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

قدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عرضًا مذهلًا جديدًا مع إنتر ميامي، حيث قاد فريقه إلى فوز كبير على ناشفيل إس سي بنتيجة 5-2، في الجولة الأخيرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، ليحسم لقب الحذاء الذهبي لموسم 2025.

سجل "ليو" ثلاثية وصنع هدفًا رابعًا، ليؤكد أنه لا يزال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم حتى بعد بلوغه الثامنة والثلاثين، رافعًا رصيده إلى 29 هدفًا في 28 مباراة، متفوقًا على كل من دينيس بوانغا وسام سوريج اللذين أنهيا الموسم بـ24 هدفًا.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 35، عندما روض الكرة على صدره خارج منطقة الجزاء قبل أن يراوغ ويفاجئ الحارس بتسديدة يسارية ساحرة عانقت الشباك، مما جعل الجماهير تقف وتصفق مطولًا، في لقطة ذكّرت الجميع بسنوات مجده في أوروبا.

الهدف الثاني جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 63، حين تحمل النجم الأرجنتيني المسؤولية بثقة وسدد الكرة بدقة في الزاوية اليمنى للحارس، معادلًا النتيجة بعد تأخر إنتر ميامي 2-1. وبدا واضحًا أنه لم يكن مستعدًا لإنهاء الموسم دون بصمته المعتادة.

أما الهدف الثالث فكان الأجمل، إذ تسلم الكرة من زميله إيان فراي عند حدود المنطقة، ليروضها بصدره ثم يطلق تسديدة يسارية خاطفة سكنت المقص الأيمن، مضاعفًا تقدم فريقه إلى 4-2 في الدقيقة 81، وسط ذهول جماهير ناشفيل.
ليونيل ميسي يعادل رقم زلاتان إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي
بهذه الثلاثية، أصبح ليونيل ميسي رابع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل أكثر من 29 هدفًا في موسم واحد، بعد كارلوس فيلا وجوزيف مارتينيز وزلاتان إبراهيموفيتش. كما أنهى الموسم بأعلى عدد من التمريرات الحاسمة (19)، مقتربًا من رقم فيلا القياسي بـ49 مساهمة تهديفية.
 
مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو عبر عن إعجابه بأداء اللاعب قائلًا: "ماذا يمكن أن أقول عن ليو؟ لقد كان استثنائيًا كعادته. إذا كانت هناك أي شكوك حول أحقيته بجائزة أفضل لاعب في الموسم (MVP)، فقد أنهى هو بنفسه كل الجدل الليلة".

بفضل تألقه، أنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثالث في المؤتمر الشرقي، ليضمن أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية، حيث سيواجه مجددًا فريق ناشفيل في الدور الأول من تصفيات MLS التي تنطلق في 24 أكتوبر الجاري.

ويعد هذا التتويج الجديد إضافة أخرى لمسيرة النجم الأرجنتيني المذهلة في الملاعب الأمريكية، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2024، حين سجل 20 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط خلال موسم واحد.

هكذا يواصل اللاعب كتابة التاريخ في كل مكان تطأه قدماه، مثبتًا أن العمر مجرد رقم، وأن الموهبة الحقيقية لا تعرف حدودًا. في ميامي كما في برشلونة وباريس، يبقى ليونيل ميسي العبقري الذي لا يشبه أحدًا.

ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي
أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن مفاوضات تجديد عقد "البرغوث" مع نادي إنتر ميامي بلغت مراحل متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني مقتنع تمامًا بالمشروع الرياضي الذي يقوده ديفيد بيكهام في النادي الأمريكي.

وأنهى ليونيل ميسي الموسم بأرقام مذهلة بلغت 48 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، ليواصل تألقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ووفقًا لرومانو، يتوقع أن يوقع على عقد جديد خلال الأسابيع المقبلة، حيث يركز حاليًا بشكل كامل على قيادة مشروع ميامي نحو موسم أكثر نجاحًا.
