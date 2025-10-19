ميسي يدهش العالم في ميامي.. ثلاثية ساحقة والحذاء الذهبي بين يديه (فيديو)

– رياضة



قدم الأرجنتينية عرضًا مذهلًا جديدًا مع ، حيث قاد فريقه إلى فوز كبير على ناشفيل إس سي بنتيجة 5-2، في الجولة الأخيرة من لكرة القدم (MLS)، ليحسم لقب الحذاء الذهبي لموسم 2025.





جاء الهدف الأول في الدقيقة 35، عندما روض الكرة على صدره خارج منطقة الجزاء قبل أن يراوغ ويفاجئ الحارس بتسديدة يسارية ساحرة عانقت الشباك، مما جعل الجماهير تقف وتصفق مطولًا، في لقطة ذكّرت الجميع بسنوات مجده في أوروبا.



الهدف الثاني جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 63، حين تحمل النجم الأرجنتيني المسؤولية بثقة وسدد الكرة بدقة في الزاوية اليمنى للحارس، معادلًا النتيجة بعد تأخر 2-1. وبدا واضحًا أنه لم يكن مستعدًا لإنهاء الموسم دون بصمته المعتادة.



بهذه الثلاثية، أصبح ميسي رابع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل أكثر من 29 هدفًا في موسم واحد، بعد فيلا وجوزيف وزلاتان إبراهيموفيتش. كما أنهى الموسم بأعلى عدد من التمريرات الحاسمة (19)، مقتربًا من رقم فيلا القياسي بـ49 مساهمة تهديفية.



مدرب إنتر ماسكيرانو عبر عن إعجابه بأداء اللاعب قائلًا: "ماذا يمكن أن أقول عن ليو؟ لقد كان استثنائيًا كعادته. إذا كانت هناك أي شكوك حول أحقيته بجائزة أفضل لاعب في الموسم (MVP)، فقد أنهى هو بنفسه كل الجدل الليلة".



بفضل تألقه، أنهى إنتر ميامي الموسم في المركز الثالث في المؤتمر الشرقي، ليضمن أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية، حيث سيواجه مجددًا فريق ناشفيل في الدور الأول من تصفيات MLS التي تنطلق في 24 أكتوبر الجاري.



ويعد هذا التتويج الجديد إضافة أخرى لمسيرة النجم الأرجنتيني المذهلة في الملاعب الأمريكية، بعدما حصد في الدوري لعام 2024، حين سجل 20 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط خلال موسم واحد.



هكذا يواصل اللاعب كتابة التاريخ في كل مكان تطأه قدماه، مثبتًا أن العمر مجرد رقم، وأن الموهبة الحقيقية لا تعرف حدودًا. في ميامي كما في برشلونة وباريس، يبقى ليونيل ميسي العبقري الذي لا يشبه أحدًا.



ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي

أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن مفاوضات تجديد عقد "البرغوث" مع بلغت مراحل متقدمة للغاية، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني مقتنع تمامًا بالمشروع الرياضي الذي يقوده ديفيد بيكهام في النادي الأمريكي.



وأنهى ليونيل ميسي الموسم بأرقام مذهلة بلغت 48 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، ليواصل تألقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ووفقًا لرومانو، يتوقع أن يوقع على عقد جديد خلال الأسابيع المقبلة، حيث يركز حاليًا بشكل كامل على قيادة مشروع ميامي نحو موسم أكثر نجاحًا.