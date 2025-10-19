ميسي يسجل رقماً اعجازياً: هداف في 31 بطولة مختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات

– رياضة



حقق النجم إنجازاً تاريخياً جديداً بعد فوزه بلقب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في للمحترفين لكرة القدم، برصيد 29 هدفًا مع فريقه .





أبرز البطولات التي تصدّرها ميسي

تشمل هذه البطولات الكبرى:

(8 مرات)

دوري أبطال أوروبا (6 مرات)

(5 مرات)

(4 مرات)

السوبر الأوروبي (2 مرات)

(1 مرة)

كوبا (1 مرة)

كأس الدوريات (1 مرة)

(1 مرة)

تصفيات (1 مرة)

(1 مرة، حديثًا مع إنتر ميامي) وبهذا الإنجاز، أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل لقب الهداف في 31 بطولة مختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات، ما يعكس استمرارية تألقه ومهاراته الفائقة التي تجاوزت الحدود التقليدية للنجومية الكروية.

يعكس هذا الرقم القياسي قدرة ميسي الفريدة على التألق في مختلف البطولات والبطولات الكبرى، سواء في أوروبا أو أمريكا أو مع منتخب ، مؤكداً أن موهبته لا تعرف حدودًا.



وعلى الرغم من بلوغه سن الثامنة والثلاثين، يواصل ميسي قيادة فريقه بتألق مذهل، مسجلاً أهدافاً حاسمة وصناعة اللعب بمهارة عالية، مما يجعله أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



يعزز هذا الإنجاز مكانة ميسي كأيقونة عالمية للرياضة، ويؤكد على استمرارية تأثيره الكبير في كل منافسة يشارك فيها، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، محققاً أرقامًا قياسية تُضاف إلى مسيرته الأسطورية. كما ان هذا الإنجاز يعكس ليس فقط مهارة ميسي الفردية، بل أيضًا التزامه المستمر بالتميز والانضباط، ليظل رمزاً عالميًا يُحتذى به في كرة القدم.