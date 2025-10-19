كريم بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" فإن " سيغيب عن لقاء الشرطة العراقي بسبب عدم جوهزيته وبإذن الله سيكون جاهزا لمواجهة الجمعة المقبلة بدوري روشن للمحترفين".ويخوض مهمته الآسيوية الأولى مع الاتحاد بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق حيث قاد "العميد" في مواجهة بخامس جولات روشن الجمعة الماضي.ويحتل الاتحاد المركز الثاني مؤقتا في ترتيب برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل واحد.