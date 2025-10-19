الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544309-638964769623233859.jpg
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
رياضة
2025-10-19 | 09:21
951 شوهد
رحبت
هيئة الإعلام
والاتصالات العراقية، اليوم الاحد، بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في
المملكة العربية السعودية
ضد بعض المسيئين من مستخدمي
وسائل التواصل الاجتماعي
.
وكانت قد صدرت عن بعض الجماهير
السعودية
، إساءات طائفية وعبارات غير لائقة عقب المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي والسعودي في 14 تشرين الأول الجاري ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.
وقالت الهيئة، "تثمن
هيئة الإعلام
والاتصالات في جمهورية
العراق
الإجراءات المسؤولة التي إتخذتها
الهيئة العامة
لتنظيم الإعلام في
المملكة العربية السعودية
، على خلفية إساءات صدرت عن بعض المشجعين السعوديين، تضمنت عبارات طائفية وترديدات مسيئة، عقب مباراة المنتخبين الشقيقين العراقي والسعودي في 14 من تشرين الأول الجاري".
وأضافت "إن القيام بهذا الإجراء يؤكد حرص الجانب السعودي على أن تمثل الرياضة موقفاً مسؤولاً، وساحة لتجسيد الروح النبيلة والاحترام المتبادل بين الشعوب، وأن الأصوات النشاز التي تسعى لتعكير صفو الاخوان لا تمثل الإرادة الرسمية ولا تعبر عن الروح الحقيقية لجماهير الرياضة التي يجمعها الشغف بالمستطيل الأخضر".
وتابعت "إن الاجراءات المسؤولة تكرس القناعة بأهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنظيمية والإعلامية في البلدين، لتمكين الرياضة من أداء رسالتها النبيلة وتوثيق الأخوة والروابط المشتركة، ولاسيما في الساحات التي تمثل ميداناً للتقارب والصفاء والتنافس النبيل".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
العراق
السعودية
المملكة العربية السعودية
وسائل التواصل الاجتماعي
الاتصالات العراقية
الهيئة العامة
هيئة الإعلام
كأس العالم
