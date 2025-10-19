العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"

وكانت قد صدرت عن بعض الجماهير ، إساءات طائفية وعبارات غير لائقة عقب المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي والسعودي في 14 تشرين الأول الجاري ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.وقالت الهيئة، "تثمن والاتصالات في جمهورية الإجراءات المسؤولة التي إتخذتها لتنظيم الإعلام في ، على خلفية إساءات صدرت عن بعض المشجعين السعوديين، تضمنت عبارات طائفية وترديدات مسيئة، عقب مباراة المنتخبين الشقيقين العراقي والسعودي في 14 من تشرين الأول الجاري".وأضافت "إن القيام بهذا الإجراء يؤكد حرص الجانب السعودي على أن تمثل الرياضة موقفاً مسؤولاً، وساحة لتجسيد الروح النبيلة والاحترام المتبادل بين الشعوب، وأن الأصوات النشاز التي تسعى لتعكير صفو الاخوان لا تمثل الإرادة الرسمية ولا تعبر عن الروح الحقيقية لجماهير الرياضة التي يجمعها الشغف بالمستطيل الأخضر".وتابعت "إن الاجراءات المسؤولة تكرس القناعة بأهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التنظيمية والإعلامية في البلدين، لتمكين الرياضة من أداء رسالتها النبيلة وتوثيق الأخوة والروابط المشتركة، ولاسيما في الساحات التي تمثل ميداناً للتقارب والصفاء والتنافس النبيل".