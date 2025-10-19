بغياب بنزيما.. الاتحاد السعودي يصل بغداد استعداداً لملاعبة الشرطة في أبطال آسيا

وبحسب وكالة الانباء الرسمية، فان بعثة الاتحاد حطّت رحالها في في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة المرتقبة أمام الشرطة.ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الشرطة في عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، يعقبه التدريب الرسمي للفريق عند الساعة 6:45 مساءً على أرض الملعب نفسه.أما فريق ، فسيعقد مؤتمره الصحفي في الساعة 7:45 مساءً، على أن يبدأ مرانه الرسمي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المنتظرة.ووفقا لما ذكره الإعلامي السعودي سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" فإن " سيغيب عن لقاء الشرطة العراقي بسبب عدم جوهزيته وسيكون جاهزا لمواجهة الجمعة المقبلة بدوري روشن للمحترفين".ويخوض مهمته الآسيوية الأولى مع الاتحاد بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق حيث قاد "العميد" في مواجهة بخامس جولات روشن الجمعة الماضي.