التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وزير الخارجية من بروكسل: العراق حقق تقدما في ملفات عدة
2025-10-19 | 10:57
190 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
يستأنف
ليفربول
مشواره
في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، بمواجهة
مانشستر يونايتد
ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الاول الجاري.
ويسعى
ليفربول
للنهوض من الكبوة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، سريعا قبل أن تتفاقم الأمور وتصبح أكثر خطورة، بينما يحاول
يونايتد
استعادة زخمه تحت قيادة مديره الفني
البرتغالي
روبن أموريم
.
وخسر ليفربول مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي في اللحظات الأخيرة خارج ملعبه أمام
كريستال بالاس
وتشيلسي، قبل فترة التوقف الدولي المنقضية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، كما تكبد هزيمة أخرى بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه
غلطة سراي
التركي.
وتعد هذه هي أسوأ سلسلة هزائم لليفربول تحت قيادة مديره الفني الهولندي
آرني سلوت
، الذي توج بالدوري المحلي في عامه الأول مع الفريق الأحمر، الموسم الماضي.
على الجانب الآخر، يبحث
مانشستر يونايتد
عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز
الحادي عشر
برصيد 10 نقاط فقط.
ويدخل الفريقان مباراة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:
ليفربول
في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.
في الدفاع: كونور
برادلي
، إبراهيما كوناتي،
فيرجيل فان دايك
، ميلوس كيركيز.
في الوسط: ريان جرافينبيرخ،
دومينيك سوبوسلاي
، ماكاليستر.
في الهجوم:
محمد صلاح
، كودي خاكبو،
ألكسندر إيزاك
.
مانشستر
يونايتد: لامينس، دي ليخت، شاو، ماغواير، دالوت، كاسيمرو، أماد ديالو، فرنانديز، مبيومو، مونت، ماتيوس كونيا.
في حال فوز ليفربول، سيستعيد مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر
أرسنال
(19 نقطة) إلى نقطة واحدة فقط، ليعيد بذلك سباق المنافسة على اللقب إلى ذروته.
أما إذا حقق مانشستر يونايتد انتصاره، فسيصعد ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الثالث عشر فالترتيب.
مقالات ذات صلة
التشكيلة الأساسية لمواجهة نيوكاسل وبرشلونة اليوم
14:15 | 2025-09-18
التشكيلة الاساسية لمنتخبنا الوطني في مواجهة السعودية
13:20 | 2025-10-14
كأس ملك تايلاند: السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق بمواجهة هونغ كونغ
03:47 | 2025-09-04
التشكيلة الأساسية لموقعة أرسنال ومانشستر سيتي
11:01 | 2025-09-21
ليفربول
مانشيستر
دومينيك سوبوسلاي
مانشستر يونايتد
فيرجيل فان دايك
السومرية نيوز
كريستال بالاس
ألكسندر إيزاك
روبن أموريم
سومرية نيوز
+A
-A
اخترنا لك
"الفيفا" يهدي بثا مجانيا لهذه المباراة.. اليك الطريقة
13:08 | 2025-10-19
لماذا قاطع كريستيانو رونالدو مجموعة "واتساب"؟
12:11 | 2025-10-19
بغياب بنزيما.. الاتحاد السعودي يصل بغداد استعداداً لملاعبة الشرطة في أبطال آسيا
09:45 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
09:21 | 2025-10-19
كريم بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا
07:29 | 2025-10-19
ميسي يسجل رقماً اعجازياً: هداف في 31 بطولة مختلفة على مستوى الأندية والمنتخبات
07:05 | 2025-10-19
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
اقتصاد
20.81%
03:37 | 2025-10-18
تخص الدولار.. تعليمات جديدة من البنك المركزي
03:37 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
تكنولوجيا
18.38%
07:28 | 2025-10-18
لهذا السبب.. ميتا تقرر إغلاق تطبيق "ماسنجر"
07:28 | 2025-10-18
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
17.72%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
رياضة
17.61%
05:39 | 2025-10-18
أجمل لاعبة في العالم تشعل الجدل باختيارها بين ميسي ورونالدو
05:39 | 2025-10-18
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
محليات
14.43%
10:19 | 2025-10-18
4 محافظات و7 مناطق بغدادية مشمولة بـ"التحول الذكي"
10:19 | 2025-10-18
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
أخبار الطقس
11.04%
01:50 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
01:50 | 2025-10-19
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
سياسة الخصوصية
