التشكيلة الأساسية لمواجهة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

– رياضة

يستأنف في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، بمواجهة ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر تشرين الاول الجاري.



وخسر ليفربول مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي في اللحظات الأخيرة خارج ملعبه أمام وتشيلسي، قبل فترة التوقف الدولي المنقضية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، كما تكبد هزيمة أخرى بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه التركي.

وتعد هذه هي أسوأ سلسلة هزائم لليفربول تحت قيادة مديره الفني الهولندي ، الذي توج بالدوري المحلي في عامه الأول مع الفريق الأحمر، الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز برصيد 10 نقاط فقط.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

في الدفاع: كونور ، إبراهيما كوناتي، ، ميلوس كيركيز.

في الوسط: ريان جرافينبيرخ، ، ماكاليستر.

في الهجوم: ، كودي خاكبو، . ويسعى للنهوض من الكبوة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، سريعا قبل أن تتفاقم الأمور وتصبح أكثر خطورة، بينما يحاول استعادة زخمه تحت قيادة مديره الفني .وخسر ليفربول مباراتيه الأخيرتين بالدوري الإنجليزي في اللحظات الأخيرة خارج ملعبه أمام وتشيلسي، قبل فترة التوقف الدولي المنقضية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، كما تكبد هزيمة أخرى بدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه التركي.وتعد هذه هي أسوأ سلسلة هزائم لليفربول تحت قيادة مديره الفني الهولندي ، الذي توج بالدوري المحلي في عامه الأول مع الفريق الأحمر، الموسم الماضي.على الجانب الآخر، يبحث عن الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار الذي تحقق على فريق سندرلاند بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية، ويتواجد الفريق الملقب "بالشياطين" في المركز برصيد 10 نقاط فقط.ويدخل الفريقان مباراة اليوم بالتشكيلتين التاليتين:ليفربولفي حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.في الدفاع: كونور ، إبراهيما كوناتي، ، ميلوس كيركيز.في الوسط: ريان جرافينبيرخ، ، ماكاليستر.في الهجوم: ، كودي خاكبو، .

يونايتد: لامينس، دي ليخت، شاو، ماغواير، دالوت، كاسيمرو، أماد ديالو، فرنانديز، مبيومو، مونت، ماتيوس كونيا.

في حال فوز ليفربول، سيستعيد مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري، ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر (19 نقطة) إلى نقطة واحدة فقط، ليعيد بذلك سباق المنافسة على اللقب إلى ذروته.

أما إذا حقق مانشستر يونايتد انتصاره، فسيصعد ثلاثة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الثالث عشر فالترتيب.