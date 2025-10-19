لماذا قاطع كريستيانو رونالدو مجموعة "واتساب"؟

ففي أوائل الألفية الثانية، استمتع بفريق يضم بعضًا من أفضل اللاعبين في تاريخ ، حيث لعب نجوم مخضرمون، مثل: ، وبول سكولز، إلى جانب مواهب شابة مثل ، جميعهم تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.وعلى الرغم من عدم بقاء أي منهم في النادي، إلا أن العديد من لاعبي يونايتد السابقين ما زالوا على اتصال عبر دردشة واتساب.ومع ذلك، كشف أحد أبرز النجوم في دردشة واتساب أن وجوده في الدردشة الجماعية هو سبب اختيار عدم استخدامها.من الذي تسبب بمقاطعة رونالدو لجروب ؟منذ إعلان اعتزاله كرة القدم الاحترافية في أيار 2015، ظلّ ، مدافع ومنتخب إنجلترا السابق، اسمًا لامعًا في عالم كرة القدم.إلى جانب عمله محلل رياضي لدى العديد من القنوات ، يُقدّم اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا "بودكاست" خاصًا به على قناته على "ريو فرديناند يقدم".وفي مقابلة حديثة مع صحيفة ، شرح فرديناند التحضيرات والبحث اللذين بذلهما هو وفريقه الإنتاجي لتسجيل البودكاست، كاشفًا أنه أكسبه لقبًا من زميله السابق في الفريق النجم رونالدو.وقال فرديناند مازحًا: "من المضحك أن كريستيانو رونالدو يُناديني، الآن، بالصحفي".وأضاف المدافع : "أرسل لي رسالةً يقول فيها: 'لا أستطيع، الآن، التحدث كثيرًا في مجموعة واتساب الخاصة بفريق مانشستر يونايتد، ريو موجودٌ هناك، ريو الصحفي!'.وعلى الرغم من تردده في التحدث أمام زميله السابق، ظهر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد السابق في بودكاست فرديناند للحديث عن فترة وجوده في أولد ترافورد، وطموحاته المستقبلية.وخلال فترة وجودهما في يونايتد، شارك رونالدو وفرديناند في 221 مباراة معًا، وفازا بالعديد من أكبر الألقاب في كرة القدم، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا.