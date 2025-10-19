"الفيفا" يهدي بثا مجانيا لهذه المباراة.. اليك الطريقة

– رياضة

يتيح "فيفا" بثا مباشرا مجانيا لمباراة نهائي بين والأرجنتين، عبر منصته الرسمية "FIFA+"، وذلك فجر غد الاثنين.



كيف تشاهد المباراة مجانا عبر FIFA+؟

اتبع هذه الخطوات البسيطة لمشاهدة البث المباشر دون أي اشتراك:

1-الوصول إلى منصة FIFA+

- افتح متصفحك وانتقل إلى الموقع الرسمي:



2- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

- إذا كنت تستخدم المنصة لأول مرة، سجل حسابا مجانيا عبر بريدك الإلكتروني أو من خلال حساب Google أو Apple.

- إذا كان لديك حساب مسبقا، فما عليك سوى تسجيل الدخول.

3-البحث عن المباراة

بعد الدخول، انتقل إلى قسم "Live Matches" المباريات المباشرة.

ابحث عن:

Argentina vs Morocco

4-استمتع بالمشاهدة

وتقام المباراة على أرضية ملعب "خوليو برادانوس" في سانتياغو، عاصمة تشيلي، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 02:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 منتصف الليل بتوقيت .

- يمكنك ضبط جودة البث (HD / SD) وفقا لسرعة اتصالك بالإنترنت.

ويتطلع المنتخب الأرجنتيني الشاب وهو الأكثر تتويجا بلقب مونديال الشباب، برصيد ستة ألقاب، لأن يصبح أول منتخب منذ الجيل الذهبي لـ" " في عام 2001، يفوز بجميع مبارياته في المونديال خلال الوقت الأصلي، كما أن الفوز بشباك نظيفة سيعني أنه سيصبح ثاني منتخب فقط، بعد منتخب في عام 2023، يتوج باللقب دون أن تهتز شباكه في الأدوار الإقصائية منذ توسيع البطولة إلى 24 فريقا في عام 1997.

من جانبه يسعى منتخب المغرب جاهدا لأن يصبح أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي يتوج بلقب مونديال الشباب، منذ أن تغلبت غانا على بركلات الترجيح في نهائي نسخة مصر عام 2009.