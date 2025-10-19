ريال مدريد يهزم خيتافي وينتزع صدارة الليغا

وتقمص الفرنسي الدولي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة 80، بعدما ثلاث دقائق فقط من طرد الكاميروني ، لاعب خيتافي، الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد 45 ثانية فقط من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، لتدخله العنيف مع البرازيلي ، لاعب الضيوف.وتضاعفت معاناة خيتافي في اللقاء، بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبه أليكس سانكريس في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخله بعنف بحق .وبهذا الفوز، رفع رصيده إلى 24 نقطة، ليتربع مجددا على صدارة جدول ترتيب "لا ليغا"، متفوقا بفارق نقطتين على غريمه التقليدي برشلونة، الذي تراجع للمركز الثاني.وكان برشلونة قد اعتلى الصدارة مؤقتا بعد فوزه على جيرونا أول أمس السبت بنتيجة 2–1، قبل أن يستعيدها إثر انتصاره في الجولة ذاتها.