اليوم.. الشرطة يواجه الاتحاد السعودي في بغداد بحثاً عن الفوز الأول آسيوياً
رياضة
2025-10-20 | 04:02
264 شوهد
تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية والآسيوية مساء اليوم الاثنين صوب العاصمة
بغداد
، حيث يحتضن
ملعب المدينة الدولي
واحدة من أبرز مواجهات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة (1)، حينما يلتقي الشرطة نظيره
الاتحاد السعودي
في مواجهة تحمل في طياتها عناوين الإثارة والتحدي تحت شعار "التعويض والعودة إلى سكة الانتصارات".
يدخل القيثارة
الخضراء
اللقاء بطموح كبير ورغبة جامحة في تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد أن جمع نقطة واحدة من تعادله أمام السد
القطري
بهدف لمثله، وخسارته أمام
الغرافة
بهدفين دون رد. ويأمل ممثل كرتنا أن يترجم استعداداته الجادة وجهوده المكثفة إلى نتيجة إيجابية ترضي جماهيره لكبيرة.
وفي المقابل، يسعى
الاتحاد السعودي
إلى استعادة توازنه هو الآخر بعد بداية متعثرة تمثلت في خسارتين متتاليتين أمام شباب
الأهلي
والوحدة الإماراتيين، ليجد نفسه مطالباً بالعودة إلى الواجهة وحصد النقاط الثلاث لإحياء آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.
وأكد الملاك التدريبي لفريق القيثارة في تصريحات صحفية، "جاهزية اللاعبين من النواحي البدنية والذهنية"، وسيعول على الحافز الجماهيري الكبير الذي يُنتظر أن يملأ مدرجات الملعب، واستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثمين يعيد البريق إلى الكرة العراقية في المحافل القارية.
في المقابل، يدخل الضيف الاتحاد السعودي اللقاء بتشكيلة تضم كوكبة من النجوم يتقدمهم رايكوفيتش، دانيلو، سيميتش، ميتاي، دومبيا، فيرنانديز، فابينيو، كانتي، عوار، وديابي، بينما سيغيب النجم الفرنسي
كريم بنزيما
إلى جانب
ستيفن بيرغوين
،
عبد الرحمن
العبود، معاذ فقيهي، ومهند الشنقيطي بداعي الإصابة أو لأسباب فنية.
الاتحاد الآسيوي يحدد موعد مواجهة منتخبنا الوطني مع السعودية في الملحق المؤهل لكأس العالم
06:02 | 2025-10-06
الجولة الـ3 من دوري النجوم تنطلق اليوم: الشرطة يواجه نوروز والطلبة يلاقي النفط
04:07 | 2025-09-25
كريم بنزيما يغيب عن الاتحاد أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا
07:29 | 2025-10-19
رد رسمي على أنباء رحيل بنزيما عن الاتحاد السعودي
14:15 | 2025-09-29
موقف مشاركة رافينيا وتوريس ضد ريال مدريد
06:21 | 2025-10-20
بداية موفقة للعراق في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية
05:44 | 2025-10-20
برشلونة يعترض على التحكيم قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد
05:09 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
ريال مدريد يهزم خيتافي وينتزع صدارة الليغا
17:30 | 2025-10-19
"الفيفا" يهدي بثا مجانيا لهذه المباراة.. اليك الطريقة
13:08 | 2025-10-19
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
حملة بُناة العزم تطلق مبادرة الحزام الضوئي
14:20 | 2025-10-19
السامرائي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات: نجاح العزم سينعكس على المواطنين
15:05 | 2025-10-17
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
القيسي: تحالف العزم هو قاطرة السنة المركزية ومن يلتحق بها يكسب
12:26 | 2025-10-17
الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)
11:54 | 2025-10-17
رئيس تحالف العزم يرفد بلدية سامراء بـ100 عامل لدعم الخدمات (فيديو)
04:58 | 2025-10-17
مخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات السياسية... ودعوات لحماية المدنيين
03:11 | 2025-10-17
الحملات الانتخابية... شعارات من دون خطط واليات
03:04 | 2025-10-17
بالفيديو.. لحظة استهداف سيارة صفاء المشهداني
06:12 | 2025-10-16
بالفيديو.. هكذا مازح الشرع بوتين "نحتاج للرياضة"
11:46 | 2025-10-15
