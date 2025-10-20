اليوم.. الشرطة يواجه الاتحاد السعودي في بغداد بحثاً عن الفوز الأول آسيوياً

يدخل القيثارة اللقاء بطموح كبير ورغبة جامحة في تحقيق أول فوز له في البطولة، بعد أن جمع نقطة واحدة من تعادله أمام السد بهدف لمثله، وخسارته أمام بهدفين دون رد. ويأمل ممثل كرتنا أن يترجم استعداداته الجادة وجهوده المكثفة إلى نتيجة إيجابية ترضي جماهيره لكبيرة.وفي المقابل، يسعى إلى استعادة توازنه هو الآخر بعد بداية متعثرة تمثلت في خسارتين متتاليتين أمام شباب والوحدة الإماراتيين، ليجد نفسه مطالباً بالعودة إلى الواجهة وحصد النقاط الثلاث لإحياء آماله في المنافسة على بطاقات التأهل.وأكد الملاك التدريبي لفريق القيثارة في تصريحات صحفية، "جاهزية اللاعبين من النواحي البدنية والذهنية"، وسيعول على الحافز الجماهيري الكبير الذي يُنتظر أن يملأ مدرجات الملعب، واستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثمين يعيد البريق إلى الكرة العراقية في المحافل القارية.في المقابل، يدخل الضيف الاتحاد السعودي اللقاء بتشكيلة تضم كوكبة من النجوم يتقدمهم رايكوفيتش، دانيلو، سيميتش، ميتاي، دومبيا، فيرنانديز، فابينيو، كانتي، عوار، وديابي، بينما سيغيب النجم الفرنسي إلى جانب ، العبود، معاذ فقيهي، ومهند الشنقيطي بداعي الإصابة أو لأسباب فنية.