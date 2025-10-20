هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي ذهابا وإيابا يومي 13 و18 من الشهر المقبل لتحديد ممثل في الملحق العالمي المؤهل إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وبحسب "winwin"، فان المدرب غراهام بدأ يشعر بالقلق بسبب إصابة لاعبَين من في منطقة العضلة الخلفية، إذ أثبتت الفحوص الطبية تعرض محترف فريق لارنكا للإصابة في العضلة الخلفية، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.كما ان المدرب في تواصل مستمر مع اللاعب، حيث يتابع حالته البدنية وإصابته عن قرب، إذ يأمل المدرب أن يكون أمين جاهزا لمواجهتي الإمارات في الشهر المقبل، خصوصا أن اللاعب يمتلك الحلول الفردية التي من الممكن أن تسهم في حسم المباراة، خاصة أن المواجهة سيغلب عليها التحفظ.فيما ان المدرب الأسترالي قلق أيضًا بسبب وضع اللاعب ، الذي لم يتماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به قبل التحاقه بالمنتخب العراقي في مباراتي إندونيسيا والسعودية، إذ ما زال اللاعب يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، ولم يلتحق بتدريبات فريقه استعدادًا لدوري نجوم .وسيتابع المدرب الأسترالي حالة أيمن بشكل شخصي، فاللاعب يسابق الزمن للحاق بالمباراتين الحاسمتين أمام الإمارات، وعلى الرغم من قلق المدرب حول الوضع البدني للمهاجم، إلا أنه يأمل أن يتعافى أيمن بأسرع وقت ممكن ليقود هجوم ، بعدما افتقده الفريق في مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل.ومن المقرر أن يدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي قصير في قبل خوض مواجهة الذهاب أمام الأبيض في الثالث عشر من الشهر المقبل، إذ يأمل المدرب الأسترالي إيقاف منافسات مبكرا كي يتسنى له الحضور بالقرب من اللاعبين لفترة أطول، على أمل تحضيرهم نفسيا وبدنيا للاختبار الصعب.وسيتابع المدرب الأسترالي مباريات دوري نجوم العراق ابتداء من يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فترة التوقف الدولي واستحقاق المنتخب العراقي في الملحق.