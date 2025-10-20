بداية موفقة للعراق في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية

وذكر بيان للجنة الأولمبية أن "اللاعب حيدر حقق الفوز على لاعب تايلند ذوماستن بنتيجة شوطين لصفر حيث انتهت الأشواط (12/ 8) و(12/ 11) في مباراة امتازت بالندية والإثارة، وفي المباراة الثانية تمكن من الفوز بسهولة على لاعب (كاي) بنتيجة شوطين لصفر وانتهت الأشواط (12/ 4) و(12/ 3) وبهذه النتيجة تأهل اللاعب الى دور الثمانية التي ستقام منافساته يوم غد الثلاثاء بعد إجراء القرعة مساء اليوم".وستجري يوم غد الثلاثاء منافسات زوجي رجال وزوجي مختلط وفردي رجال وتضم قائمة فريق التك بول لمنتخبنا كلاً من اللاعب نور الدين حيدر ونرجس صادق وأبو الفضل ، وبإشراف المدرب الروماني زابلوكس.